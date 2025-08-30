Dünya

Abd, Trump’a Yargı Şoku Yaşadı!

abd-trump-a-yargi-soku-yasadi

ABD MAHKEMESİNDEN ÖNEMLİ KARAR

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın farklı ülkeler için uyguladığı gümrük vergilerinin çoğunun yasalara aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme, bu gümrük vergilerinin 14 Ekim’e kadar yürürlükte kalmasına izin vererek, Yüksek Mahkeme’ye itirazların yapılabileceğini belirtti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Karara dair ABD yönetiminden henüz bir açıklama yapılmamış durumda. Bu gelişme, ticaret politikaları ve uluslararası ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Hakkari’de Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen kazada TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Gündem

Ünlü Şef Cilt Kanserine Yakalandı

Gordon Ramsay, sosyal medya üzerinden cilt kanseri tedavisinde geçirdiği bir operasyon sonrası oluşan yara izini paylaştı ve hayranlarını güneşten korunma konusunda uyardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.