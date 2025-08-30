Abd, Trump’a Yargı Şoku Yaşadı!

ABD MAHKEMESİNDEN ÖNEMLİ KARAR

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın farklı ülkeler için uyguladığı gümrük vergilerinin çoğunun yasalara aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme, bu gümrük vergilerinin 14 Ekim’e kadar yürürlükte kalmasına izin vererek, Yüksek Mahkeme’ye itirazların yapılabileceğini belirtti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Karara dair ABD yönetiminden henüz bir açıklama yapılmamış durumda. Bu gelişme, ticaret politikaları ve uluslararası ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.