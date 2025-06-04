ABD, Trump Yönetimi, 9 Milyar Dolarlık Fon İptali

TRUMP YÖNETİMİNDEN FON KESİNTİSİ TALEBİ

ABD’de Donald Trump yönetimi, kamuya ait bazı medya ve dış yardım kuruluşları için daha önce onaylanmış 9 milyar doları aşan federal fonun iptalini istiyor. New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, medya kuruluşlarını hedef alan Trump yönetimi, federal bütçeyi koruma amacıyla bazı basın organları ve dış yardımlar için ayrılan fonların feshedilmesini talep ediyor. Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), Kongre’ye sunduğu bütçe paketinde bu fonların iptalini istemekte.

KESİNTİLERİN ETKİLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kamu Yayıncılığı Kurumunun (CPB) finanse ettiği Ulusal Kamu Radyosu (NPR), Kamu Yayın Servisi (PBS) ve Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için ayrılan 9 milyar dolardan fazla federal fonun iptal edilmesine yönelik taleplerin kendilerine ulaştığını açıkladı. Temsilciler Meclisi, bu kesinti tasarısını önümüzdeki hafta gündeme getireceğini bildirdi. Diğer yandan, Axios’ta yer alan bir habere göre, dış yardım kuruluşu Afrika Kalkınma Vakfı (USADF) da bu fon kesintisinden etkilenecek.

İSTİHDAMDA AZALMA ENDİŞESİ

NPR’in Başkanı ve CEO’su Katherine Maher, federal fon iptalinin istihdamı azaltabileceğini belirtti. Ayrıca, haber servislerinde ve programlarında da kesinti yaşanabileceğini ve bazı bölge istasyonlarının kapatılabileceğini ifade etti. PBS’in CEO’su Paula Kerger ise bu kesintinin, “ABD halkını kriz zamanlarında acil durum hizmetlerinden mahrum bırakacağını” söyledi.

GEÇMİŞ DESTEĞİ HATIRLATILIYOR

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) “federal israfı engelleme ve hükümet harcamalarını azaltma” amacı doğrultusunda, binlerce federal hükümet çalışanının işine son verildi. ABD yönetiminin basın kuruluşlarını hedef almasının arka planında Trump’ın, NPR ve PBS’in “taraflı” olduğu gerekçesiyle federal fon kesintisi yapılmasını öneren Başkanlık Kararnamesi’ni imzalaması yer alıyor. NPR ve PBS, kendilerine yöneltilen bu fon kesintilerine itiraz etmiş ve Trump yönetimine karşı dava açmış durumda. NPR Başkanı Maher, “Yürütme kararı, Anayasa ve birinci maddesi ile güvence altına alınan ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğünü açıkça ihlal ediyor.” diyerek durumu eleştirmişti. ABD yönetimi daha önce de benzer şekilde, “Amerika’nın Sesi” (Voice of America-VOA) gibi yönetim tarafından finanse edilen diğer medya kuruluşlarına yönelik kısıtlama ve kapatma kararları almıştı.