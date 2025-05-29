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abd, trump yönetimi harvard’a itiraz süresi tanıdı

ABD’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KAYITLARI İÇİN 30 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VERİLDİ

ABD’de Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kayıtlarını sona erdirmek amacıyla aldığı karara itiraz etmesi için 30 günlük bir süre tanıdı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Harvard’a bu konudaki itiraz süresini duyurdu. Noem, Harvard’a gönderdiği mektubun içeriğini paylaşarak, üniversitenin uluslararası öğrenci kayıt yetkisinin iptal edilmesine yönelik planlara karşı 30 gün içerisinde itiraz edebileceğini bildirdi.

HARVARD’IN İTİRAZ HAKKI VE BEKLENTİLER

Bakan Noem, ABD vatandaşı olmayan öğrencileri kaydetme konusunda Harvard’a tanınan federal program aracılığıyla verilmiş olan sertifikanın geri çekileceğine dair bildirim yaptıklarını aktardı. Ayrıca Harvard’ın uluslararası öğrenci kabulüyle ilgili belirlenen şartlara riayet etmesini beklediklerini vurguladı. Noem, Harvard Üniversitesinin bu koşullara uyma niyetinde olduğunu bakanlığa ilettiğini, fakat bunun somut bir şekilde uygulandığını görmek istediklerini belirtti.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI UZATILDI

Trump yönetiminin bu açıklamalarının hemen sonrasında, Federal Yargıç Allison Burroughs, Harvard’ın uluslararası öğrenci kabulünü durdurma kararını geçici olarak durduran kararı uzatmayı tercih etti. Yargıç Burroughs, Trump yönetiminin kararını bloke eden geçici uygulamanın, ön ihtiyati tedbir olarak değiştirileceği zamana kadar geçerli olacağını belirtti.

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