ABD Tüketici Enflasyonu Beklentinin Altında Açıklandı

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİNDEN SONRA ENFLASYON VERİLERİ ÖNEMLİ HALE GELDİ

ABD borsaları, Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergileri nedeniyle enflasyona yol açabileceği endişelerini göz ardı etmemesi sonrasında önemli bir çöküş yaşadı. Bu çöküşten sonra, enflasyon verileri daha fazla dikkat çekti. Beklenen veriler nihayet açıklandı ve uzun bir zaman sonra ABD’de şubat ayında tüketici enflasyonu, hem aylık hem de yıllık bazda piyasa tahminlerinden daha düşük gerçekleşti.

TÜKETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTISLAR AZ OLDU

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, tüketici fiyatları şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Piyasa beklentisi, bir önceki ay yüzde 3 olan tüketici enflasyonunun yüzde 2,9’a düşeceği yönündeydi. Ayrıca, aylık bazda tüketici fiyatları da analistlerin öngörülerinin altında kaldı. Piyasalar, artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyordu; ancak bu oran yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ VAR

Gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek enflasyon, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 olarak tespit edildi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 artış göstereceği yönünde tahminler sunmuştu. Ülkede enerji fiyatları, aylık yüzde 0,2 artış gösterirken, yıllık yüzde 0,2 düşüş yaşadı. Gıda fiyatları ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 arttı. Ayrıca, şubat ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 artış kaydetti.