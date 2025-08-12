ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Açıklandı. Yıllık Enflasyon Beklentinin Altında, Yüzde 2,7. Uzmanlar Faiz Kararına İpuçları Sundular. Kısa Vadeli Düzelmeler Tamamlandı, Yükselişler Gelebilir. Analistler Piyasalarda Teknik Satışlar Gözlemliyor. Ödemeler Dengesinde Cari Açık Bekleniyor

PİYASALARDA KAFALARDAKİ SORULARI CEVAPLAYAN TÜFE VERİLERİ AÇIKLANDI

Piyasaların büyük bir merakla beklediği ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri sonunda açıklandı. Temmuz ayında aylık enflasyon, beklenildiği gibi yüzde 0,2 olarak kaydedilirken, yıllık enflasyon ise beklentilerin altında yüzde 2,7 seviyesine geriledi. Bu verinin, Fed’in eylül ayında açıklayacağı faiz kararına dair önemli ipuçları sunduğu belirtiliyor.

TEKNİK DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ BELİRLENİYOR

Finans piyasaları hakkında değerlendirme yapan uzmanlar, “Kısa süreli dalgalanmalar görebilirsiniz. Ancak bu hareketler teknik olarak belirlenen bant aralıklarının dışına çıkmayacak. 3.305-3.440 dolar ons altın, 36,80-39,80 dolar ons gümüş, 1,1550-1,1750 EUR/USD paritesi” şeklinde görüş belirtti. Uzmanlar, kripto paralara özel dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Borsada meydana gelen teknik satışların zamanında geldiğini, bu yüzden endişelenmeye gerek olmadığını belirtiyorlar.

Uzmanlar, elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcıların kısa vadeli düşüşlere panik yapmamaları gerektiğinin altını çiziyor. “Kısa vadeli düzeltmeler tamamlandıktan sonra sert yükselişler görebiliriz. Ana trende odaklanın, plana sadık kalın. Kasım ayına kadar bekliyorum, o dönemde çok ilginç gelişmeler olabilir” diyerek yatırımcıları sakin olmaları konusunda uyarıyorlar.

PİYASALARDA ODAKTA OLAN İSTATİSTİKLER

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD enflasyon verilerinin piyasaların odak noktasında olacağını ifade ediyor. Teknik analiz kapsamında, altının ons fiyatında 3.450 doların direnç, 3.280 doların ise destek seviyesine denk geldiği belirtiliyor. Ayrıca, AA Finans’ın Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, haziran ayında cari işlemler hesabının 1 milyar 546 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor. Yıl geneline dair tahminlerde ise 2025 cari açığının 19 milyar 520 milyon dolar seviyesine ulaşacağına dikkat çekiliyor.