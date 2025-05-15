ABD, Türkiye’ye Füze Satışına Onay Verdi

ABD’DEN TÜRKİYE’YE FÜZE SATIŞI ONAYI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik toplam değeri 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışının onaylandığını açıkladı. Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Kongre’ye iki ayrı bildirimde bulunarak, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen silah satış onaylarına ilişkin bilgiler sundu.

FÜZE SATIŞ DETAYLARI

Bakanlık, 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdümünün toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolar olarak onaylandığını duyurdu. Ayrıca, 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ve ilgili lojistik ile program destek unsurlarının toplam değeri 79,1 milyon dolar olarak belirlenirken, 11 adet AIM-9X Blok II Taktik güdüm biriminin de satışına onay verildi. ABD’nin onayladığı bu füzelerin, özellikle F-16’lar gibi çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği bildiriliyor.

İTİRAZ SÜRESİ VE SATIŞ PROSEDÜRÜ

Silah satışlarına ilişkin onaylar, Kongre için 15 günlük bir itiraz süresi tanıyor. Bu süre içinde Kongre’den herhangi bir itiraz gelmezse, füzelerin satışı gerçekleşebiliyor. Bu durum, Türkiye’nin savunma kabiliyetini artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.