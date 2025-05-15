Haberler

ABD, Türkiye’ye Füze Satışına Onay Verdi

ABD’DEN TÜRKİYE’YE FÜZE SATIŞI ONAYI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik toplam değeri 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışının onaylandığını açıkladı. Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Kongre’ye iki ayrı bildirimde bulunarak, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen silah satış onaylarına ilişkin bilgiler sundu.

FÜZE SATIŞ DETAYLARI

Bakanlık, 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdümünün toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolar olarak onaylandığını duyurdu. Ayrıca, 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ve ilgili lojistik ile program destek unsurlarının toplam değeri 79,1 milyon dolar olarak belirlenirken, 11 adet AIM-9X Blok II Taktik güdüm biriminin de satışına onay verildi. ABD’nin onayladığı bu füzelerin, özellikle F-16’lar gibi çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği bildiriliyor.

İTİRAZ SÜRESİ VE SATIŞ PROSEDÜRÜ

Silah satışlarına ilişkin onaylar, Kongre için 15 günlük bir itiraz süresi tanıyor. Bu süre içinde Kongre’den herhangi bir itiraz gelmezse, füzelerin satışı gerçekleşebiliyor. Bu durum, Türkiye’nin savunma kabiliyetini artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Ordusu Gazze’ye Saldırıyor

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırılarında, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 40 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda ev ve barınak tahrip oldu.
Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon son haftası yarın Türk Telekom ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşmasıyla başlayacak. İlk 6 sırayı alan takımlar play-off’a yükselecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.