ABD: Türkiye’yi destekliyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarıyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını desteklediklerini bildirdi.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in öncülüğündeki Karadeniz Tahıl Girişimi’nin süresinin uzatılması ile ilgili Washington’dan açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve BM’nin çabalarını desteklediklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin süresinin uzatılması ile ilgili TRT Haber’e açıklama yaptı.

Bakanlık, “Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi’ni yenileme ve hem Ukrayna hem de Rusya tahıllarını dünya pazarlarına getirme çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin kesintiye uğramasının, düşük gelirli ülkelerde gıdaya erişimi tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, Karadeniz Tahıl Girişimi ile şimdiye kadar 24 milyon tonun üzerinde tahıl ve gıda maddesinin küresel pazarlara taşındığı hatırlatıldı.