Abd Uçak Gemisi Uss Nimitz, Orta Doğu’ya Gitmekte. Trump, İran’ı Sert Bir Şekilde Tehdit Etti. İran, İsrail’e Karşı Saldırı Gerçekleştirdi. Tel Aviv’de İslami Sloganlar Yükseldi

USS NIMITZ ORTA DOĞU’YA HAREKET EDİYOR

ABD’nin Nimitz uçak gemisi, İsrail ile İran arasındaki gerginliğin bir savaşa dönüşme riskiyle Orta Doğu’ya doğru yola çıkıyor. Eski Başkan Donald Trump, Ortadoğu’daki bu çatışmaların ortasında, İran’ın ABD’ye saldırması halinde Amerikan ordusunun tüm gücünü göstermesi gerektiği konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Bu açıklama, Trump’ın daha önce İran’ın dini liderine yönelik suikast planlarını reddettiğine dair çıkan haberlerin ardından geldi. Trump, “Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin gücü daha önce hiç görülmemiş bir seviyede üzerinize inecek” diyerek açık bir tehditte bulundu.

İRAN’IN FÜZE SALDIRILARI VE KAYIPLAR

Pazartesi sabahın erken saatlerinde İran tarafından atılan füzeler, İsrail’e saldırdı ve bu esnada ABD Büyükelçiliği de hırpalandı. İran, Tel Aviv’e karşı bir savaş başlatmak amacıyla müttefiklerine “İslam Ordusu” kurma çağrısı yaptı. Çok katmanlı savunma sistemlerini aşan füze saldırıları sonucunda en az 24 İsrailli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Bu saldırılar neticesinde Tel Aviv ve Hayfa liman kentlerinde çok sayıda ev ve bina yıkıldı.

İSRAİL’İN CİDDİ YANITLARI VE HALK TEPKİLERİ

Israil, bu olaylardan sadece birkaç saat önce İran’ın üç üst düzey güvenlik yetkilisini öldürdü, Natanz’daki ana nükleer tesisini yok etti ve rejim değişikliği olasılığını gündeme getirdi. Bağımsız medya kaynaklarının aktardığına göre, Tahran ve Karaj’da halka pozisyon alarak pencerelerden ve çatılardan rejim karşıtı sloganlar attığı gözlemlendi. Bu sloganlar arasında “Diktatöre ölüm” ve “Hamaney’e ölüm” ifadeleri dikkat çekti. İranlı yetkililere göre, cuma gününden bu yana süren İsrail saldırılarında 220’den fazla İranlı yaşamını yitirdi ve 1200 kişi yaralandı.