ABD-Ukrayna Görüşmelerinde Ateşkes Umudu

Ukrayna’nın ABD İle Görüşmeleri Ve Ateşkes Hazırlığı

Ukrayna ve ABD heyetleri arasında Cidde’de gerçekleştirilen toplantı sonucunda, Kiev’in hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğu açıklandı. Ancak, yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar, henüz “yolun başında” olunduğunu işaret ediyor. BBC Diplomasi muhabiri Paul Adams, Cidde’deki görüşmelerde öne çıkan detayları analiz etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ifade ettiğine göre “topun artık Rusya’da olması” önemli bir dönüm noktası. Ortak bir açıklama yapan ABD ve Ukrayna, barışın sağlanmasında Rusya’nın tavrının belirleyici olacağını vurguladı ve Moskova’yla iletişime geçileceğini bildirdi.

Rusya Niyetinin Test Edilmesi

Geçtiğimiz haftalarda Donald Trump’ın Ukrayna’ya yönelik beklentileri ile Beyaz Saray’ın tutumu netleşti. Şu anda görünürde sıra, Rusya’nın niyetinin kamuoyu önünde test edilmesine geldi. Trump’ın Vladimir Putin ile ilişkisi belirsizliğini korumakta. Zelenskiy’e uygulanan baskıyı dengeleyici bir sinyal verilmediği görülüyor. Salı günkü ABD-Ukrayna açıklaması, Trump’ın Zelenskiy’e karşı tutumunun ani bir değişim göstermediğini ortaya koyuyor. Uzun yıllara dayanan karşılıklı güvensizlik durumu devam ediyor. Öte yandan Beyaz Saray’daki gergin atmosferin, gerçek bir barış sürecinin başlamasıyla birlikte zamanla düzelmekte olduğu ifade ediliyor.

Güvenlik desteği ve istihbarat paylaşımının birkaç günlük duraklamanın ardından yeniden hız kazanması, Rusya üzerinde baskıyı artırabilir. Ancak yolda daha alınacak çok yol var; anlaşmanın detayları müzakerelerle ortaya çıkacak. Açıklama, Ukrayna’nın uzun vadeli güvenlik beklentileriyle ilgili genel bir çerçeve sunuyor. Bununla birlikte, Ukrayna’nın askeri güvence beklentileri yerine Moscow’nın mineralleriyle ilgili ticari anlaşmaların güvenliği sağlamada rol oynayacağı yorumları dikkati çekiyor.

Dış İlişkilerde Sıfırlama

Ukrayna heyeti, “Avrupalı ortakların da barış sürecine dahil edilmesi” talebinde bulunsa da, Washington’ın bu konudaki görüşü tamamıyla netlik kazanmış değil. Suudi Arabistan’daki bu toplantı, son günlerde yaşanan belirsizliklerden sonra bir “sıfırlama” işlevi görebilir. Ancak ABD ve Ukrayna’nın ilerleyen süreçte tamamen aynı görüşte olduğu söylenemez. Eğer Zelenskiy, ilerleyen günlerde herhangi bir şüpheye kapılırsa, geleneksel diplomatik yapıları umursamayan bir Amerikan başkanıyla karşı karşıya kalacağını bilmelidir.

Ateşkes Görüşmeleri ve Trump’ın Açıklamaları

Ukrayna, ABD ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, gözle görülür bir şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti. ABD heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu gelişmeyi takip eden süreçte “topun Rusya’da olduğunu” belirtti. Donald Trump, bu açıklama sonrası Zelenskiy’i tekrar Beyaz Saray’a davet etmeye açık olduğunu söyledi ve “Umarım Başkan Putin de (ateşkesi) kabul edecek” şeklinde bir ekleme yaptı. Taraflar, Suudi Arabistan’ın başkenti Cidde’de sekiz saatlik bir görüşme sonrası bu karara ulaştı. Bu doğrultuda, Ukrayna, Rusya’nın kabul etmesi halinde, ABD’nin 30 günlük ateşkes teklifini resmen kabul edeceğini belirtirken, Bakan Rubio, “Maalesef burada barışa engel olan şeyin ne olduğunu öğreneceğiz” yanıtıyla Moskova’nın tavrının belirsizliğine dikkat çekti. Zelenskiy ise anlaşma sonrası “Rusya’yı ikna etmek ABD’ye kaldı” mesajını verdi.