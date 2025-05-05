ABD, Ukrayna’ya Ek Patriot Sistemleri Gönderecek

ABD’DEN UKRAYNA’YA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÖNDERİMİ

ABD’nin Ukrayna’ya, biri İsrail’den olmak üzere, iki adet daha Patriot hava savunma sistemi göndermeyi planladığı bildirildi. New York Times’ın dört yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD’nin Ukrayna’ya ek hava savunma sistemi göndermeye karar verdiği ifade ediliyor. İsimlerini açıklamayan yetkililer, İsrail’de kullanılan bir Patriot hava savunma sisteminin bakım yapıldıktan sonra bu yaz içinde Ukrayna’ya gönderileceği bilgisini paylaştı.

PATRIOT SİSTEMLERİNİN UKRAYNA’YA GÖNDERİLMESİ PLANI

Yetkililer, Rusya’nın füze saldırılarına karşı savunma yapabilmesi için Almanya veya Yunanistan’da bulunan bir diğer Patriot hava savunma sisteminin de Ukrayna’ya konuşlandırılmasının planlandığını belirtiyor. Ukrayna’ya ilk kez Nisan 2023’te Patriot hava savunma bataryası gönderildiği hatırlatılıyor. Şu anda Ukrayna’da 8 adet batarya mevcut, ancak bunlardan 2’sinin yenilenmesi sebebiyle yalnızca 6’sı aktif durumda.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ YARDIMINDA ANLAŞMA

Ukrayna’ya ek hava savunma sistemi gönderilmesi kararında, eski bir Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasına göre, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen yıl eylül ayında İsrail’de bulunan bir Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna’ya bırakılması hususunda İsrail hükümetiyle yaptığı anlaşma etkili oldu. Ayrıca, söz konusu yetkililer, Patriot hava savunma sistemlerinin gönderilmesi sürecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

GEÇEN YIL YAPILAN TARTIŞMALAR VE SALDIRILAR

Geçen yıl, ABD ve Avrupalı müttefikleri, İsrail ve Yunanistan’dan birer adet batarya ile Ukrayna’daki Patriot hava savunma sisteminin sayısının 10’a çıkarılması konusunu tartışmıştı. Rusya’nın 24 Nisan 2025’te Kiev’e düzenlediği füze saldırısında 13 sivil hayatını kaybetmiş, 90’a yakın kişi de yaralanmıştı. 26 Nisan’da Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Roma’da Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki cenaze töreni sırasında bir araya gelmişti. İki liderin, ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımını artıracak değerli madenler anlaşması üzerinde mutabakata vardıkları bildirilmişti. Patriot hava savunma sistemlerinin inşası ortalama 1 milyar doları buluyor ve işletilmesi için yaklaşık 90 askere ihtiyaç duyuluyor.