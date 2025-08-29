Abd, Ukrayna’ya Mühimmat Satışını Onayladı

ABD’DEN UKRAYNA’YA ASKERİ DESTEK SATIŞI ONAYLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan ‘Havadan Teslim Mühimmat’ ve bununla ilgili teçhizatın olası satışını onayladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Ukrayna hükümetinin 3 bin 350 adet Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı (ERAM) füzesi ile uyumlu Küresel Konumlandırma ve Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri (GPS/INS) talep ettiğini bildirdi.

ASKERİ TEÇHİZAT PAKETİ DETAYLARI

Açıklamada, söz konusu satışın sadece füzeleri değil, aynı zamanda füze konteynerleri, yedek parçalar, destek ve bakım ekipmanları, yazılımlar, teknik dokümanlar, eğitim materyalleri ve lojistik desteği de kapsadığı ifade edildi. Satışın, Ukrayna’nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma kapasitesini artıracağına ve bölgesel güvenlik görevlerini yerine getirme yeteneğini geliştireceğine vurgu yapıldı. Ayrıca, bu satışın bölgedeki ‘temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği’ belirtildi.

DIŞ POLİTİKA HEDEFLERİYLE UYUMLU GELİŞMELER

DSCA açıklamasında, “Bu satış, Avrupa’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin güvencesi olan bir ortağın güvenliğini güçlendirerek ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir” denildi. Ukrayna’nın bu alımı, Danimarka, Hollanda ve Norveç’in sağladığı finansman ile ABD’nin Dış Askeri Finansman (FMF) programı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Silah satışının tamamlanabilmesi için ABD Kongresi’nin nihai onayının gerektiği belirtiliyor.