ABD, Ukrayna’ya Patriot Sistemleri Satışı Onayladı

ABD’DEN UKRAYNA’YA SAVUNMA DESTEĞİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik, toplam maliyeti 179,1 milyon dolar olan Patriot hava savunma sistemlerine yönelik sürdürülebilirilik desteği ve ilgili ekipmanların satışını onayladı. Bu konuda ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetinin mevcut Patriot hava savunma sistemlerinin bakım, onarım ve idamesi için gerekli olan ekipman ve hizmetleri talep ettiği ifade edildi.

DESTEK PAKETİ İÇERİĞİ

Açıklamaya göre bu satış, yedek parçalar, bakım ve destek ekipmanları, gerekli yazılımlar ve güncellemeler, sistem modifikasyon kitleri, iletişim teçhizatı, test cihazları, entegrasyon ile onarım hizmetlerini kapsıyor. Ayrıca eğitim, mühendislik ve lojistik desteğiyle teknik dokümanlar ve yayınlar da bu satışın içinde yer alıyor. Bu satışın, Ukrayna’nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle karşı koyma kabiliyetini güçlendireceği belirtilirken, bunun bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği de vurgulandı.