Abd Uyardı: Kuzey Kore’ye Gitmeyin

KUZey KORE’YE SEYAHAT YASAKLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, güncel bir tavsiyede bulunarak vatandaşlarını Kuzey Kore topraklarına gitmemeleri konusunda uyardı. Bu uyarıda, vatandaşların haksız yere tutuklanma, uzun süreli gözaltı ve keyfi uygulamalar gibi ciddi risklerle karşılaşabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Kuzey Kore hükümeti geçmişte ABD vatandaşlarına yönelik keyfi giriş-çıkış yasakları, sınır dışı etmeler, tutuklamalar ve benzeri uygulamalarda bulunmuştur. ABD hükümeti, tutuklanan vatandaşların serbest bırakılacağına dair güvence veremez” şeklinde ifadeler yer aldı.

ABD’NİN TEMSİLCİLİĞİ YOK

ABD’nin Pyongyang’da herhangi bir diplomatik temsilciliği bulunmuyor ve bu nedenle vatandaşlara doğrudan destek sağlanamıyor. Bu noktada, ABD’nin koruyucu gücü olarak İsveç’in büyükelçiliği devreye giriyor. Ancak ABD makamları, dolaylı temsilin yetersiz kalabileceği konusunda uyararak, “güvenliğiniz garanti altında değil” mesajını veriyor.

PASAPORT KISITLAMASI GETİRİLDİ

Yeni karar doğrultusunda, ABD pasaportlarının Kuzey Kore’de kullanımı da ciddi bir şekilde kısıtlandı. Bakanlık, özel izin alınmadıkça bu pasaportların ülkeye giriş, transit geçiş ya da seyahat için geçerli olmayacağını duyurdu. Bu durum, Kuzey Kore’ye seyahat etmek isteyen ABD vatandaşları için önemli bir engel oluşturuyor.