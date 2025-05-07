ABD Uyarıyor: Keşmir’e Gitmeyin

WASHINGTON YÖNETİMİNDEN YENİ SEYAHAT UYARISI

ABD yönetimi, son günlerde Pakistan ile Hindistan arasında artan askeri gerilimin bölgesel güvenlik için ciddi tehdit oluşturmasının ardından vatandaşlarına yeni bir seyahat uyarısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, iki nükleer güç arasında sınır hattında karşılıklı saldırı iddiaları ve meydana gelen can kayıplarının bölgedeki istikrarı ciddi şekilde zedelediğine dikkat çekildi.

ZORUNLU OLMADIKÇA BÖLGEYE GİTMEYİN

Açıklamada, “Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan bu hassas süreçte, çatışmaların geniş çaplı bir güvenlik krizine dönüşme riski taşıdığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça bu ülkelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir” denildi. ABD yetkilileri ayrıca, bölgede yaşayan Amerikan vatandaşlarının dikkatli olmalarını ve gelişmeleri yakından takip ederek gerektiğinde diplomatik temsilciliklerle iletişime geçmelerini önerdi.

GEÇMİŞTE YAŞANAN KRİZLER HATIRLATILDI

Açıklamada, her iki ülkenin geçmişte yaşadığı benzer krizlerin hızlı bir şekilde tırmanabildiği hatırlatıldı ve mevcut durumun öngörülemez sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Washington, özellikle Keşmir bölgesi çevresinde güvenlik risklerinin arttığını belirterek uluslararası topluma itidal çağrısında bulundu.