ABD, Uyuşturucu Kartellerine Karşı Asker Gönderecek

ABD ORDUSU LATİN AMERİKA’DA ASKERİ GÜCÜ ARTIRIYOR

ABD ordusu, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki uyuşturucu kartellerine karşı mücadelesini güçlendirmek amacıyla ek olarak 4 bin asker gönderecek. Bu adım, Başkan Donald Trump’ın kararnamesi doğrultusunda, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için alınan önlemler çerçevesinde atıldı.

ORDUNUN HAREKETE GEÇMESİ VE GÖREVLENDİRME

Yetkililere göre, Trump’ın kartellere karşı orduyu daha etkin kullanma direktifi sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bölgeye 4 bin deniz piyadesi ve farklı görevler için denizcilerin gönderilmesine karar verildi. Bu operasyon çerçevesinde Iwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu ile 22’nci Deniz Piyade Birimi’nin ABD Güney Komutanlığı’na yerleştirileceği ve ayrıca nükleer enerjili bir saldırı denizaltısı ile keşif uçaklarının da operasyonlara dahil olacağı ifade edildi.

Fitch, Türkiye İçin Faiz Tahmininde Bulundu

Fitch, Türkiye Merkez Bankası'nın yılsonuna kadar faiz oranını 800 baz puan indirerek %35'e çekmesini bekliyor.
Aydın’ın Kuru İncir Rekoltesi Değerlendirildi

Kuru incir sezonu açılırken, Aydın Tarım İl Müdürlüğü rekolte değerlendirme toplantısı yaptı. Bu yılki rekoltenin geçen yılla benzer olduğu vurgulandı, iklim koşulları ele alındı.

