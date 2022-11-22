ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kuracak

Amerika Birleşik Devletleri, Hint-Pasifik’te Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurmaya hazırlanıyor.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri’nin (INDOPACOM), kuracağı yeni Uzay Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Çin ve Kuzey Kore’nin balistik füze tehditlerine karşı ABD savunma kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Öte yandan, söz konusu unsurun INDOPACOM gibi herhangi bir muharip komuta altında kurulan ilk Uzay Kuvvetleri Komutanlığı olacağı kaydediliyor.

INDOPACOM, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, yeni ABD Uzay Kuvvetleri Hint-Pasifik Komutanlığının yarın düzenlenecek törenle tanıtılacağını duyurdu.

ABD Uzay Kuvvetleri, Aralık 2019’da “ülkenin uzaydaki çıkarlarını korumak, uzaya yönelik saldırıları caydırmak ve uzay operasyonlarını yürütmek” misyonuyla kurulmuştu.

Balistik ve hipersonik füzeler

Uzaydan gelen tehditler arasında kıtalar arası balistik füzeler (ICBM) ve hipersonik füzeler de yer alıyor.

Hint-Pasifik Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, ABD’nin bölgedeki ülkelerden kaynaklanan balistik füzeleri tespit etme ve engelleme gibi savunma mekanizmaları geliştirmeye yardımcı olması bekleniyor.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, Kuzey Kore’nin bu yıl 8’i ICBM olmak üzere 63 balistik füze testi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.