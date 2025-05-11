ABD Ve Çin Arasında Ticaret Görüşmeleri

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ÇİN İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİNE DAİR AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinde “büyük ilerleme” kaydedildiğini dile getirdi. Trump, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında İsviçre’de gerçekleşen görüşmelere ilişkin olarak, “tam bir sıfırlama” (reset) yapıldığını ifade etti. Sabah saatlerinde Truth Social platformunda bir paylaşımda bulunan Trump, “Hem Çin’in hem de ABD’nin yararına, Çin’in Amerikan şirketlerine daha açık hale gelmesini istiyoruz… Büyük ilerleme kaydedildi. Birçok konu görüşüldü, birçok konuda anlaşmaya varıldı. Bu tam anlamıyla bir sıfırlama süreciydi ve dostane ama yapıcı bir şekilde müzakere edildi” dedi. Trump, sağlanan ilerlemeye dair spesifik detaylar vermedi.

GÖRÜŞMELERİN DEVAMI VE TARAFLAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

İsviçre’deki müzakereler bugün de devam ediyor. Bu süreçte ABD heyetine başkanlık eden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin Başbakan Yardımcısı ve Pekin’in ABD ile ekonomik ilişkilerde ana müzakerecisi olan He Lifeng ile bir araya geldi. Görüşmeler, iki ülkenin karşılıklı olarak ithalat tarifelerini artırmasının ardından meydana gelen büyük sarsıntıların olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Cenevre’deki müzakereler öncesinde Trump, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı en az yüzde 145’lik tarifelerin yüzde 80’e kadar düşürülmesine yönelik bir kapı araladığını kaydetti. Bu durum, taraflar arasında bir yumuşama işareti olarak değerlendirildi, ancak ticaret uzmanları bu seviyedeki tarifelerin de iki ülke arasındaki ticareti olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

ÇİN’İN TEPKİSİ VE GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, Trump yönetiminin “gümrük tarifelerini pervasızca kötüye kullanmasının” küresel ekonomik düzeni istikrarsızlaştırdığına dikkat çekti. Bununla birlikte, Xinhua görüşmeleri “anlaşmazlıkları çözmek ve daha fazla gerilimi önlemek adına olumlu ve gerekli bir adım” olarak değerlendirdi. Yayınlanan yorumda, “Çin’in kalkınma çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığı sarsılmazdır ve küresel ekonomik ve ticaret düzenini sürdürme konusundaki tutumu değişmemiştir” şeklinde ifadeler yer aldı.