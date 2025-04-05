Haberler

ABD Ve Çin Arasında Ticaret Savaşı Başladı. Trump Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı. Çin Misilleme Kararı Aldı

ABD VE ÇİN ARASINDA GÜMRÜK VERGİSİ KRİZİ
ABD ile Çin arasında gümrük vergileri nedeniyle ticaret savaşı yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı yeni vergi artışlarına Çin’in misillemesi, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.

TRUMP’IN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, “Çin, ABD’den çok daha ağır bir darbe aldı. Onlar ve diğer birçok ülke, bize sürdürülemez bir şekilde kötü davrandı. Biz, aptal ve çaresiz bir dayak tahtasıydık ama artık değiliz” dedi. Trump, işletmelerin ve yatırımların ülkeye geri döndüğünü vurgulayarak, “Şu anda, 5 trilyon dolardan fazla yatırım yapılmış durumda ve hızla artıyor. Bu, bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız. Dayan, kolay olmayacak ama nihai sonuç tarihi olacak. ABD’yi tekrar büyük yapacağız” ifadelerini kullandı.

ÇİN’İN VERGİLERE KARŞILIKLI CEVABI
Çin, Trump’ın duyurduğu %34’lük gümrük vergisi artışına aynı oranda misilleme yaparak tüm ABD mallarına benzer vergi uygulayacağını açıkladı. Bu hamle, iki ülke arasındaki ticaret savaşını daha da şiddetlendiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Konya’da Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti. Tüfekle Ateş Açan Oğul, Babasını Yaraladı. Polis, Sanığı Gözaltına Aldı

Konya'da bir baba ile oğlu arasındaki kavgada oğlunun havaya ateş ettiği pompalı tüfekten çıkan saçmalar babayı yaraladı. Yaralı baba hastaneye kaldırılırken, şüpheli oğul polis tarafından gözaltına alındı.
Haberler

Muğla’da Trafik Ekipleri Havadan Denetim Yaptı. Uçan Göz Helikopteriyle İhlaller Tespit Edildi. Bir Kadın Türk Bayrağıyla Ekipleri Selamladı. Bu Anlar Kameralara Yansıdı Ve Sosyal...

Muğla'da bir vatandaş, havadan denetim yapan polis helikopterine Türk bayrağı sallayarak destek verdi. Bu anlar polis kamerasına yansıdı ve sosyal medyada ilgi gördü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.