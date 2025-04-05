ABD Ve Çin Arasında Ticaret Savaşı Başladı. Trump Sosyal Medyadan Açıklama Yaptı. Çin Misilleme Kararı Aldı

ABD VE ÇİN ARASINDA GÜMRÜK VERGİSİ KRİZİ

ABD ile Çin arasında gümrük vergileri nedeniyle ticaret savaşı yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı yeni vergi artışlarına Çin’in misillemesi, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.

TRUMP’IN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, “Çin, ABD’den çok daha ağır bir darbe aldı. Onlar ve diğer birçok ülke, bize sürdürülemez bir şekilde kötü davrandı. Biz, aptal ve çaresiz bir dayak tahtasıydık ama artık değiliz” dedi. Trump, işletmelerin ve yatırımların ülkeye geri döndüğünü vurgulayarak, “Şu anda, 5 trilyon dolardan fazla yatırım yapılmış durumda ve hızla artıyor. Bu, bir ekonomik devrimdir ve kazanacağız. Dayan, kolay olmayacak ama nihai sonuç tarihi olacak. ABD’yi tekrar büyük yapacağız” ifadelerini kullandı.

ÇİN’İN VERGİLERE KARŞILIKLI CEVABI

Çin, Trump’ın duyurduğu %34’lük gümrük vergisi artışına aynı oranda misilleme yaparak tüm ABD mallarına benzer vergi uygulayacağını açıkladı. Bu hamle, iki ülke arasındaki ticaret savaşını daha da şiddetlendiriyor.