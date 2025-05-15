Abd Ve Çin Gümrük Tarifelerini Düşürdü

KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARINDAKİ GELİŞMELER

Küresel ticaret savaşlarında, ABD ile Çin’in karşılıklı gümrük tarifelerini indirmesi, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkes beklentisi ile güvenli liman taleplerini azaltıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Nisan ayında duyurduğu yüksek gümrük tarifeleri, Çin ile yapılan müzakerelerin ardından yeniden düzenlendi.

ABD VE ÇİN’İN GÜMRÜK DÜZENLEMELERİ

Tarafların üzerinde anlaştığı yeni düzenlemeyle, ABD’nin Çin’e uyguladığı vergi oranı %145’ten %30’a düşerken, Çin’in ABD’ye uyguladığı oran da %125’ten %10’a geriledi. Bu geçici düzenlemenin 90 gün süreyle geçerli olacağı bildiriliyor. Trump’ın, 90 gün sonunda kalıcı bir anlaşmanın sağlanabileceği konusundaki yorumları, piyasalar tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Son gelişmeler, jeopolitik risklerin azalmasına bağlı olarak, altın gibi güvenli liman varlıklarına yönelik talebin azalma göstermesine yol açtı. Bu bağlamda, ons altın fiyatları 3135 dolara kadar gerileyerek %1,1 kayıpla 3140 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, gram altın fiyatları da 3909 TL’ye kadar inmişken, bu sabah saat 08:30 itibarıyla 3912 TL’ye kadar geriledi.