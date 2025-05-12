Abd Ve Çin, Gümrük Tarifelerini Düşürecek

ANLAŞMA KAPSAMINDA GÜMRÜK TARİFELERİNDE DÜZENLEMELER

ABD ile Çin, aralarındaki gümrük tarifelerini 90 gün süreyle önemli ölçüde azaltmayı öngören bir anlaşmaya vardılar. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, iki ülkenin gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşüreceğini ifade etti. Bu açıklama, tarafların İsviçre’de gerçekleştirdiği yoğun müzakerelerin ardından geldi.

TİCARETİN YENİDEN ŞEKİLLENMESİ

Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak ayında Çin’den gelen ürünlere yüksek gümrük vergileri getirmesinin ardından yapılan ilk toplantı olarak kaydedildi. ABD, Çin ürünlerine % 145 oranında gümrük vergisi uygular iken, Pekin de bazı Amerikan mallarına % 125 gümrük vergisi uygulamıştı. Ancak, bu yeni uzlaşma ile birlikte, ABD’nin Çin ürünlerine olan gümrük vergisi 90 gün boyunca % 30’a indirilirken, Çin’in Amerikan ithalatına yönelik gümrük vergisi % 10 olarak belirlenmiştir. Bessent, “Her iki ülke de ulusal çıkarlarını çok iyi temsil etti. İki ülkenin de dengeli bir ticaretten çıkarı var” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

PİYASALARDA OLUMLU ETKİLER

Gümrük vergilerinin ilk uygulamaya girmesi mali piyasalarda ciddi dalgalanmalara sebep olmuştu. Ancak, bu yeni anlaşmanın duyurulması piyasalar üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Hong Kong borsasındaki Hang Seng endeksi duyurunun ardından % 3 artışla günü kapattı. Ayrıca, daha önce işlem gören Şanghay Borsası da % 0,8 artışla günü tamamladı. Avrupa borsalarının da artış göstermesi bekleniyor; ilk işaretler, ABD piyasalarının % 2 ila 3 artışla açılacağına işaret ediyor.

TİCARET SAVAŞINDA YENİ GELİŞMELER

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı, Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı kararları sonrası daha da şiddetlendi. Beyaz Saray, 60 civarında ticaret ortağına ek gümrük vergileri uyguladı ve bu ülkeler arasında Çin de bulunuyordu. Çin’in ABD ürünlerine karşı koyduğu gümrük vergileri, karşılıklı gümrük tarifelerini artırarak 145 ve 125 oranlarına kadar ulaşmıştı. Yeni anlaşma çerçevesinde, Çin 90 gün süreyle Amerikan ürünlerine % 10’luk gümrük vergisi uygulanacak. Washington ise vergi oranını % 30 oranında koruyacak. Buna ek olarak, % 20’lik bir oranın da Pekin’in yasadışı fentanil ticaretine karşı daha fazla adım atması için bir baskı oluşturma amacı güttüğü ifade ediliyor.

GELECEK GÖRÜŞMELERE YOL AÇAN ADIMLAR

Çin Ticaret Bakanlığı, varılan ulaşmanın “görüş ayrılıklarını gidermek” adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Hem ABD’li Bakan Scott Bessent hem de Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili daha fazla görüşmeye yönelik yeni bir mekanizma oluşturulacağını duyurdu. İki ülke de bu sürecin devamında her bir tarafın ekonomik ve ticari ilişkilerdeki endişelerini gidermeye dair potansiyele sahip olduklarına inandıklarını ifade etti.