ABD Ve Çin Gümrük Vergilerini Askıya Aldı

ABD HAZİNE BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Cenevre’de Çinli yetkililerle gerçekleştirdiği toplantılara dair önemli bilgiler verdi. Bakan Bessent, “yoğun” görüşmelerin ardından iki ülkenin karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alma kararı aldığını duyurdu. Cenevre’deki toplantılardan sonra, ABD’li Bakanın sözlerinin hemen ardından, Çin Ticaret Bakanlığı’nın da 2 Nisan’dan bu yana ABD’ye karşı uygulanan “tüm misilleme gümrük vergilerinin” askıya alındığını doğruladığı bilgisi geldi.

GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRME MEKANİZMASI KURULDU

Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride, ABD’nin 14 Mayıs’a kadar Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini geçici olarak yüzde 145’ten yüzde 30’a indireceği vurgulandı. Buna ek olarak, Çin de ABD’den yapılan ithalata uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürmeye karar verdi. Taraflar ayrıca, ekonomik ve ticari ilişkiler üzerine görüşmelerin devamı için bir “mekanizma” oluşturma konusunda anlaştı. Bu mekanizma, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer tarafından yürütülecek.

GÖRÜŞMELERİN YERİ VE ZAMANI

Bildiride, “Bu görüşmeler dönüşümlü olarak Çin’de, ABD’de ya da tarafların anlaşması halinde üçüncü bir ülkede gerçekleştirilebilir. Gerek görüldüğünde taraflar, ilgili ekonomik ve ticari konular hakkında çalışma düzeyinde istişareler de yapabilir” ifadeleri dikkat çekti. Bu durum, iki ekonomi arasında ilerleyen süreçteki ilişkilerin daha da pekişeceğini gösteriyor.