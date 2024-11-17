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ABD ve Çin’in Birlikte Var Olma Mesajı

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ABD VE ÇİN LİDERLERİ GÖRÜŞTÜ

ABD ile Çin’in liderleri, Peru’nun başkenti Lima’da gerçekleştirilen Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirvede, her iki ülkenin de tüm dünya çıkarlarını gözeterek hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Şi, “Çin ve ABD’nin, iki büyük ülke olarak geçinmenin yollarını aramayı sürdürmesi, bu gezegende uzun vadeli barış içinde birlikte var olmayı gerçekleştirmesi gerekiyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ILIŞKİLERİN GELECEĞİ

Şi, iki ülkenin birbirlerini düşman olarak görmeleri durumunda ilişkilerin çıkmaza gireceğini ve kaosa sürükleneceğini ifade etti. Ancak, dost ve ortak olarak gördüklerinde ilişkilerde ciddi ilerleme kaydedileceğine inandığını belirtti. Bu açıklamalar, ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin geleceği açısından önemli bir mesaj taşıyor.

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