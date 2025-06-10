ABD Ve Çin, Londra Görüşmeleri Devam Ediyor

İKİNCİ GÜN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

ABD ve Çin’in Londra’daki ticaret müzakereleri, ikinci gününde devam ediyor. Çin’in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, geçtiğimiz gün ABD’li yetkililerle bir araya geldi. Görüşmeler, Türkiye Saati (TSİ) 15.30’da başlayarak 6 saat 40 dakika sürdü. Müzakerelerde ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini ifade ederken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick toplantıyı “verimli” olarak tanımladı. Müzakerelerin ikinci gününde, ABD ve Çinli yetkililerin tekrar bir araya gelmesi, TSİ 12.00 civarında planlanıyor.

TARİFE RESTLEŞMESİ VE TİCARET GERİLİMİ

Müzakerelerde, Çin’i temsil eden Hı, ABD tarafından ise Bessent, Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer yer alıyor. ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerdeki gerilim, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da Çin’in de aralarında bulunduğu ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri açıklamasıyla başlamıştı. Çin’in karşılık vermesi üzerine, iki ülke arasında tarife restleşmesi tırmandı. Bu süreçte, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifesi yüzdeleri 145’e kadar çıkarken, Çin de ABD’ye yönelik gümrük tarifesini yüzde 125 olarak belirledi.

CENEVRE GÖRÜŞMELERİ VE ANLAŞMA

Artan ticari gerilim sonrası, ABD’li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs’ta tarife müzakereleri için İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Bu müzakerelerin ardından iki ülkenin karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı aldığı bildirildi. Görüşmenin sonucunda, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisinin yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin’in de ABD mallarına uyguladığı verginin yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürülmesi kararlaştırıldı.

ÇİN’İN İHLAL SUÇLAMALARI VE YENİ KONTROLLER

Trump, 30 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Çin’i Cenevre’de varılan anlaşmanın çoğunu ihlal etmekle suçlayarak, bu konuyu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve sorunun çözülmesini umduğunu belirtti. Washington yönetimi, Pekin’in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını öne sürdü. Bunun üzerine ABD, yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirdi, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin’e satışını durdurdu ve Çin Komünist Partisi ile bağlantılı veya kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini duyurdu.

TELEFON GÖRÜŞMESİ VE MUTABAKATIN UYGULANMASI

Trump ve Şi, 5 Haziran’da iki ülke arasındaki karşılıklı tarife artışlarıyla artan ticaret gerilimi sonrasında ilk kez telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, tarafların iki ülkeden heyetlerin Cenevre’de varılan mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürmesi hususunda anlaştığı bildirildi.