Abd Ve Çin Müzakere Yapıyor

ABD VE ÇİN MÜZAKERELERE BAŞLADI

ABD’li ve Çinli yetkililerin, karşılıklı olarak uygulanan tarife artışları nedeniyle tırmanan ticaret gerilimini çözmek amacıyla İsviçre’de müzakerelere başladığı bildiriliyor. Çin’in Xinhua ajansının aktardığına göre, Çin’in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Cenevre’de buluştu. Görüşmelerin yapıldığı yerle ilgili spesifik bir bilgilendirme yapılmazken, İsviçre’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği konutunda bazı hareketliliklerin gözlemlediği belirtildi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki karşılıklı tarife artışlarının ardından gerçekleştirilecek ilk müzakere oldu.

TARİFE MÜZAKERELERİ HIZ KAZANIYOR

Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre’de bir araya gelme hususunda anlaşmaya vardıkları belirtiliyor. Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Hı Lifıng temsil edecek. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da, içerisinde Çin’in de bulunduğu ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri duyurmuştu. Çin’in bu karara karşılık vermesiyle birlikte, iki ülke arasında başlayan tarife çatışması sonucunda ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145 seviyesine çıkarmış ve Çin de buna karşılık olarak ABD’ye yüzde 125 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Washington yönetimi, diğer ülkelere getirmiş olduğu ek tarifeleri 90 gün ertelemekle birlikte, Çin’e yönelik tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.