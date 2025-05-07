ABD Ve Çin, Müzakerelere Başlayacak

ABD VE ÇİN ARASINDA TİCARET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

ABD ile Çin, iki ülke arasındaki artan ticaret gerilimlerinin çözümü için müzakere başlama konusunda anlaşma sağladı. Bu hafta içinde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ın İsviçre’de Çinli yetkililerle bir araya geleceğini açıklamasının ardından, Çin tarafı da Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng’ın ABD’li yetkililerle görüşeceğini duyurdu.

Hİ’LİFİNG İSVEÇRE’DE TEMASLARDA BULUNACAK

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Hı’nın 9-12 Mayıs tarihlerinde İsviçre’yi ziyaret edeceği ve burada önemli temaslarda bulunacağı bildirildi. Açıklamada, Hı’nın, ABD’nin bu konudaki birinci yetkilisi Hazine Bakanı Bessent ile bir araya geleceği belirtildi. Ayrıca, Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Hı’nın görüşmelere liderlik edeceği ifade edildi.

TARİFE RESTLEŞMESİ SONRASI İLK MÜZAKERE

Bu müzakereler, nisan ayında ortaya çıkan tarifelerle ilgili restleşmenin ardından gerçekleştirilecek ilk görüşme olacak. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da, aralarında Çin’in de bulunduğu ticaret ortaklarına “karşılıklı tarifeler” kapsamında ekstra gümrük vergileri açıkladı. Bunun üzerine Çin’in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife gerilimi sonucunda, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifesi yüzde 145’e kadar yükselirken, Çin de ABD’ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti. Washington yönetimi, diğer ülkelerde uyguladığı ek tarifeleri 90 gün boyunca erteledi, ancak Çin’e yönelik tarifeler hemen yürürlüğe girmişti.