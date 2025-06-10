Abd Ve Çin Ticaret Sorunları İçin Toplandı

GÖRÜŞMELER LONDRA’DA BAŞLADI

ABD ile Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla yaşanan ticaret sorununu çözmek için yeni bir görüşme turu Londra’da başladı. ABD’liler ve Çinliler, tırmanan ticaret gerilimini çözmek amacıyla ekonomi ve ticaret istişare mekanizması toplantısı için İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya geldi.

YETKİLİLER BİR ARAYA GELDİ

Toplantıda ABD’yi Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer temsil ediyor. Çin’i ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Londra’daki ticaret görüşmelerinden olumlu haberler aldığını belirtti. Dün başlayan ABD-Çin ekonomik ve ticari istişare mekanizması toplantısının bugün devam edeceği ifade ediliyor.