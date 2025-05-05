Abd Ve Filipinler, Tatbikatı İptal Etti

ORTAK TATBİKATTA ARAZİ OLUMSUZLUKLARI

ABD ve Filipinler, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait bir geminin tatbikat öncesinde kazara sulara gömülmesi nedeniyle ortak askeri tatbikatın bu bölümünü iptal etti. Filipinli askeri yetkililer, “Salaknib ve Balikatan (SABAK)” tatbikatının ikinci ayağı olan “Balikatan” sırasında batırılması amaçlanan “BRP Miguel Malvar” gemisinin Zambales eyaletinin açıklarında tatbikattan önce batığını ifade etti.

GEMİNİN GEÇMİŞİ VE İPTAL SEBEBİ

Filipinler Donanmasından Yüzbaşı John Percie Alcos, geminin İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Donanması için üretildiğini ve daha sonra sırasıyla Vietnam ile Filipinler’e geçtiğini aktardı. Manila’nın gemiyi 2021’de hizmetten çıkardığını belirten Alcos, geminin deniz koşullarına dayanmasının mümkün olmadığına dikkat çekti. Filipinli Yarbay John Paul Salgado ise dalgalı denizlerin etkisiyle geminin zamanından önce batmasının tatbikatın bu kısmının iptal edilmesine neden olduğunu açıkladı.

GÖZLEMCİ ASKERLER VE İŞBİRLİĞİ

Tatbikatın diğer bölümünde ise Japon ve İngiliz askerleri gözlemci olarak yer aldı. ABD, Avustralya ve Filipinler kuvvetleri, Güney Çin Denizi’ndeki ihtilaflı Palawan eyaletinde düşman tarafından kontrol edilen bir adayı geri alma senaryosunu canlı olarak canlandırdı. Salgado, bu durumun bölgesel güvenliğin sağlanması için ortak ülkeler arasında artan “müşterek çalışma ve uyumun” bir göstergesi olduğunu belirtti.

YILLIK ASKERİ TATBİKATIN DEVAMI

Filipinler ile ABD arasında her yıl düzenlenen “Salaknib ve Balikatan (SABAK)” Askeri Tatbikatı’nın 24 Mart’ta başlayan “Salaknib” ayağı 11 Nisan’da sona ermişti. “Balikatan” ayağı ise 21 Nisan’da başlayarak 9 Mayıs’ta tamamlanması planlanıyor. “Salaknib” yerel dillerde “kalkan”, “Balikatan” ise “omuz omuza” anlamına geliyor. Bu tatbikata Çin’in tepkileri de sürüyor.