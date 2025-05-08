Abd Ve İngiltere Gümrük Anlaşması İlan Edildi

ABD VE İNGİLTERE ARASINDAKİ GÜMRÜK ANLAŞMASI

ABD ve İngiltere arasında gümrük konularında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada duyurdu. Trump, bu anlaşmanın çığır açıcı özellikte olduğunu vurguladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Başkan Trump, yaptığı açıklamada, “İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık” sözlerini kullandı. Bu yeni anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendireceğini ve ekonomik işbirliğini artıracağını belirtti.