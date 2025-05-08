ABD Ve İngiltere Tarihi Ticaret Anlaşması İmzaladı

ABD VE İNGİLTERE ARASINDA TARİHİ TİCARET ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İngiltere arasında gerçekleştirdikleri tarihi ticaret anlaşmasını duyurarak, “İngiltere ile çığır açıcı bir anlaşma imzaladık, yeni bir ekonomik ortaklık çağı başlıyor” açıklamasını yaptı. Beyaz Saray’da yapılan toplantıda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer da telefonla katıldı. Trump, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde yeni bir döneme adım attıklarını ifade etti. ABD’nin “en değerli müttefiklerinden biriyle” böyle bir anlaşmaya imza atmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı. Bu ticaret anlaşmasının ABD’li üreticilere, çiftçilere ve ihracatçılara büyük bir pazara doğrudan ve hızlı erişim sağlayacağını belirtti.

TİCARET ANLAŞMASI DETAYLARI

Trump, anlaşmanın ABD etanolü, sığır eti, kimyasallar ve makineler gibi ürünlerin İngiltere’ye ihracatını kolaylaştıracağını belirtti. Yeni süreçte gümrük prosedürlerinin sadeleşeceğini ve “hiçbir bürokratik engelin kalmayacağını” söyledi. Ayrıca, İngiltere ile ekonomik güvenlik uyumu sağlanacağını ifade ederek, bu durumu “büyük bir ekonomik güvenlik battaniyesi” olarak tanımladı. Çelik ve alüminyum gibi stratejik sektörlerde iki ülkenin daha da yakınlaşacağına dikkat çeken Trump, “ABD çeliği güçleniyor, İngiliz endüstrisi canlanıyor, bu kazan-kazan modelidir” şeklinde yorum yaptı.

UKRAYNA İLE DEĞERLİ MADENLER ANLAŞMASI

Trump, ayrıca Ukrayna ile değerli madenler anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu. “Bu elementler, ileri teknoloji, savunma ve enerji için hayati öneme sahip. Artık ABD’nin bu kaynaklara erişimi garanti altındadır, bu bizim için enerji güvenliği demektir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Ukrayna ile yasama organları tarafından da onaylanan değerli madenler anlaşmamız sonuçlandı. Artık çok büyük miktarda yüksek kaliteli nadir elementlere erişimimiz var” dedi.

ÇİN İLE GELECEK ANLAŞMALAR

Trump, “Bu sadece bir başlangıç. ABD, hem askeri hem ticari ortaklıklarla yeniden dünya liderliğine yürüyor. Bizi izlemeye devam edin, diğer ülkelerle daha fazla ticaret anlaşmasına çok yakınız” belirtti. Maliye Bakanı Scott Bessent’in bu hafta sonu Çin ile müzakerelerde bulunmak üzere İsviçre’ye gideceğini ve “Çin bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz” dedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Görüşmeye telefonla bağlanan İngiltere Başbakanı Starmer, bugünü “tarihi ve fantastik bir gün” olarak tanımladı. İki ülkenin uzun yıllara dayanan müttefiklik geçmişine atıfta bulunarak, bu iş birliğinin ekonomik alana taşındığını ifade etti. Starmer, “Bugün, ABD ile ticaretimizi daha da derinleştiriyoruz. Bu sadece ticaret değil, iki ülkenin birlikte çalışma iradesinin bir yansımasıdır. Bugün zafer gününde ekonomik ortaklık ilan ediyoruz, sonuçta ekonomik güvenlik, ulusal güvenliktir” dedi.

TİCARET BAKANINDAN KAYITLAR

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, İngiltere pazarındaki büyüklüğe dikkat çekerek, bu anlaşmanın ABD’li çiftçiler için yeni pazarlar, üreticiler için daha düşük maliyet ve daha fazla ihracat anlamına geldiğini açıkladı. Otomobil ithalatına dair de önemli düzenlemeler yapıldığını söyleyerek, İngiltere’nin ABD’ye yılda 100 bin araç ihraç edebileceğini ve bu araçlara yalnızca yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağını aktardı.

BÜYÜKELÇİDEN GÖRÜŞLER

İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, Trump’ın liderliğini överek, “Bize daha önce, ‘İngiltere ile ilk anlaşmayı yapacağım’ demişti, bugün bu sözü yerine getirdi” dedi. Mandelson, bu anlaşmanın yapay zeka, savunma teknolojileri, ilaç ve havacılık gibi alanlarda daha fazla yatırım ve ortaklık oluşturmasını beklediklerini belirtti.