ABD ve İngiltere Yemen Saldırıları: 31 Ölü

HUSİLERDEN AÇIKLAMA

Yemen’de İran destekli Husiler, ABD ve Birleşik Krallık’ın başkent Sana ile kuzeydeki Sada kentine düzenlenen hava saldırılarında ciddi kayıplar yaşandığını aktardı. Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı açıklamada, saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin hayatını kaybettiğini, ayrıca 101 kişinin yaralandığını belirtti. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

SAVAŞ SUÇU İDDİASI

Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada saldırıların tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı. “Bu, tam teşekküllü bir savaş suçu” diyen sözcü, sivillerin hedef alınmasını kınadı. Daha önce gece saatlerinde yaptığı bir diğer açıklamada 24 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını, bu durumun uluslararası yasalara aykırı bir ihlal olduğunu dile getirmişti.

Husiler, 7 Mart’ta yaptığı bir açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardım girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını söyledi. Bu ültimatom, bölgedeki gerilimi artıran unsurlardan biri olarak ön plana çıkıyor.

ABD’DEN ‘BÜYÜK SALDIRI’ TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda, Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” talimatı verdiğini açıkladı. Saldırıların, Husilerin İsrail’e yönelik tehdidi ve bölgedeki deniz güvenliğine yönelik eylemler sonrası gerçekleşeceği bildiriliyor.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER SÜRÜYOR

Sana ve Sada’daki hava saldırıları, Yemen’de uzun bir süredir devam eden çatışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Husiler, İran’ın desteğiyle ülkede kontrolü ellerinde tutarken, ABD ve İngiltere’nin düzenlediği bu tür operasyonlar bölgedeki gerilimi daha da artırıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, uluslararası toplumdan henüz resmi bir tepki gelmiş değil.