ABD Ve İran Heyetleri Roma’da Bir Araya Geliyor

ABD VE İRAN HEYETLERİ ROMA’DA BİR ARAYA GELİYOR

ABD ve İran heyetleri, nükleer müzakerelerin ikinci turunu gerçekleştirmek üzere bugün İtalya’nın başkenti Roma’da buluşuyor. Bu dolaylı müzakerelerin ikincisi, Umman’ın arabuluculuğunda yürütülüyor. İki ülke heyetleri, İran’ın nükleer programını ele alacak ve olası bir anlaşmanın çerçevesini belirlemek için toplanıyor.

UMMAN’in ARABULUCULUĞU

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin arabuluculuğunda, İran heyetine Dışişleri Bakanı ve uzun süredir nükleer müzakerelerde görev alan kıdemli isim Abbas Arakçi başkanlık ediyor. ABD tarafına ise Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderlik ediyor. Bu görüşmelerin öncelikli hedefleri arasında güven inşa etmek ve İran’ın nükleer programı konusunda diplomatik çabaların sürdürülebileceği bir çerçeve oluşturmak bulunuyor.

İRAN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI İSTİYOR

İran, nükleer anlaşmanın yanı sıra Tahran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanlarından Ali Şamhani, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İranlı müzakerecilerin Roma’da “tam yetkiyle” olduğu bilgisini verdi. Ayrıca, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Roma’ya gitmeden önce Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, “İran’ın barışçıl nükleer programı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) dahil uluslararası kurallara tamamen uyuyor” açıklamasını yaptı.

TUTUMU NET OLDUĞU VURGULANMIŞTI

Bekayi, İran’ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleye dair tutumunun net olduğunu belirtti. “Bu tutum, ilk tur görüşmelerde açık bir şekilde iletildi. Ancak son günlerde ABD’li yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar yüzünden, Washington yönetiminin bu tutarsızlıkları gidermesi gerekiyor” diye konuştu. Bekayi, ABD’nin geçmişteki sözlerini tutmaması ve aşırı taleplerde bulunması konularına değinerek, “Geçmişteki yaklaşımların tekrarı kesinlikle fayda sağlamaz” dedi.

KALICI BARIŞ İÇİN DÜRÜST DİYALOG

Bekayi, sosyal medya üzerinden yaptığı bir başka paylaşımda, “Kalıcı barış, milletler arasında dürüst bir diyalogdan doğar, zorla dayatma ile değil” ifadesini kullandı. İran’ın her zaman iyi niyet ve sorumlu bir yaklaşım sergilediğini belirten Bekayi, “Bu yolun kolay olmadığını biliyoruz ancak adımlarımızı dikkatlice atıyoruz” dedi.

İLK TUR OLUMSUZ VE YAPICI GEÇMİŞTİ

Müzakerelerin ilk turu, 12 Nisan Cumartesi günü Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilmişti. Bu görüşmeler sonucunda her iki taraf da süreci “olumlu ve yapıcı” olarak değerlendirmişti.