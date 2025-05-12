Abd Ve İran, Müzakerelere Devam Edecek!

ABD VE İRAN GÖRÜŞMELERİ MASKAT’TA YAPILDI

ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına dair anlaşmazlıkları ele almak amacıyla Umman’ın başkenti Maskat’ta buluştu. Üç saat süren müzakerelerin ardından, taraflar görüşmelere devam etme konusunda anlaşmaya vardı. Görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Ummanlı arabulucuların desteği ile gerçekleşen bu müzakerelerde, tarafların pozisyonlarını daha iyi anlamak için diyaloğun devam ettirilmesi gerektiği vurgulandı.

MÜZAKERELER ZORLU GEÇTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gerçekleştirilen görüşmelerin zorlu fakat faydalı geçtiğini ifade etti. ABD ve İran, bir sonraki görüşmelerin tarihinin ve yerinin Umman tarafından belirleneceğini duyurdu. ABD’li yetkililer, dördüncü tur müzakerelerin tamamlandığını ve sürecin devam edeceğini doğruladı.

İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakerelere kapalı olduğunu belirtti. ABD’nin İran’dan uranyumu zenginleştirmeyi durdurması yönündeki taleplerinin müzakerelerde gündeme gelmediği aktarıldı. İran, belirli sınırlamalar getirebileceğini ama zenginleştirme konusunda taviz vermeyeceğini vurguladı.

GERİLİM DEVAM EDİYOR

Trump, İran’a yönelik “azami baskı” politikasını sürdüreceğini ve diplomatik başarısızlık durumunda askeri seçeneğin de masada olduğunu ifade etti. İran, ABD’nin kamuoyuna yaptığı çelişkili açıklamaların müzakerelerin seyrine zarar verdiğini belirtti. İran ve ABD, bir sonraki müzakere turunun yaklaşık bir hafta içerisinde gerçekleşeceğini duyurdu.