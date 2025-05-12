Abd ve İran, Müzakerelere Devam Edecek

ABD VE İRAN GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programıyla ilgili anlaşmazlıkları çözmek amacıyla Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya geldi. Üç saat süren görüşmelerin ardından, her iki taraf da müzakerelere devam etme konusunda uzlaştı. Görüşmelerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı. Ummanlı arabulucuların katkılarıyla gerçekleştirilen müzakerelerde, tarafların pozisyonlarını daha iyi anlamak için diyaloğun devam etmesi gerektiği vurgulandı.

MÜZAKERELERİN ZORLUĞU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin hem zorlayıcı hem de faydalı geçtiğini ifade etti. ABD ve İran, bir sonraki müzakerelerin tarih ve yerinin Umman tarafından belirleneceğini duyurdu. ABD’li yetkililer, dördüncü tur müzakerelerin tamamlandığını ve sürecin devam edeceğini belirtti.

NÜKLEER PROGRAMIN PAZARLIĞI YOK

İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakere edilemeyeceğini vurguladı. ABD’nin, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması yönündeki taleplerinin müzakerelerde gündeme gelmediği belirtildi. İran, belirli sınırlamalar getirebileceğini, ancak zenginleştirme ilkesinden taviz vermeyeceğini açıkladı.

GERİLİM DEVAM EDİYOR

Trump, İran’a karşı “azami baskı” politikasını sürdüreceğini ve diplomatik yolların başarısız olması durumunda askeri seçeneğin masada olacağını söyledi. İran ise, ABD’nin kamuoyuna yaptığı çelişkili açıklamaların müzakere sürecine zarar verdiğini ifade etti. İran ve ABD, bir sonraki müzakere turunun yaklaşık bir hafta içinde gerçekleştirileceğini duyurdu.