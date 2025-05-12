Abd Ve İran, Müzakereleri Sürecekler

ABD VE İRAN’IN GÖRÜŞMELERİ

ABD ile İran, Tahran’ın nükleer programıyla ilgili anlaşmazlıkları ele almak amacıyla Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya geldi. Üç saat boyunca devam eden görüşmelerin ardından, taraflar müzakerelere sürdürme konusunda anlaştı. Görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Ummanlı arabulucuların desteğiyle yürütülen müzakerelerde, tarafların pozisyonlarını daha iyi anlayabilmek için diyalogun devam etmesi gerektiği belirtildi.

MÜZAKERELERİN ZORLUĞU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin zorlu fakat faydalı geçtiğini ifade etti. ABD ve İran, bir sonraki görüşmelerin tarih ve yerinin Umman tarafından belirleneceğini duyurdu. ABD’li yetkililer, dördüncü tur müzakerelerin tamamlandığını ve sürecin devam edeceğini doğruladı.

İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakerelere açık olmadığını vurguladı. ABD’nin İran’ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması yönündeki taleplerinin, müzakereler sırasında gündeme gelmediği bildirildi. İran, belirli kısıtlamalar getirebileceğini ancak zenginleştirme ilkesinden taviz vermeyeceğini belirtti.

İKİ TARAF ARASINDAKİ GERİLİM

Trump, İran’a yönelik “azami baskı” politikasını devam ettireceğini ve diplomatik başarısızlık halinde askeri seçeneğin masada olduğunu duyurdu. İran ise ABD’nin kamuoyuna yaptığı çelişkili açıklamaların müzakere sürecine olumsuz etki yarattığını ortaya koydu. İki ülke, bir sonraki müzakere turunun yaklaşık bir hafta içinde gerçekleştirileceğini açıkladı.