ABD Ve İsrail, Gazze’ye Yardım Anlaşmasında

ABD VE İSRAİL’İN ANLAŞMAYA YAKLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

ABD ve İsrail’in Gazze’deki Filistin hükümetinin kontrolü dışında insani yardım girişine yönelik bir anlaşmaya yaklaşma ihtimali gündeme geldi. Axios haber sayfasında yer alan bilgilere göre, Gazze’de ateşkesi bozan ve bölgeye su, ilaç gibi insani yardımların girişini durduran İsrail, yardımların yeniden başlaması konusunda bir uzlaşma sağlamaya yakın olduğu belirtildi. Ayrıca, “yeni bir uluslararası kuruluş temsilcilerinin” burada insani yardım sağlanması için bir anlaşma üzerinde çalıştığı ifade edildi.

GIDA VE İLAÇ YARDIMI KONUŞULUYOR

Gazze’deki erzakların günler içerisinde tükenebileceği, İsrail’e göre ise bu sürenin haftalarla sınırlı olabileceği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Gazze’ye gıda ve ilaç girişinin durdurulmasına son vermesi için baskı yaptığı da haberin içeriğinde yer aldı. Müzakere edilen yeni anlaşmayla birlikte, İsrail’in Gazze’ye uluslararası yardımı “Hamas’ın kontrolü olmadan Filistinlilere ulaştırması” hedefleniyor. Bu sayede, Gazze’deki Filistin hükümetinin insani yardımlar üzerindeki kontrolünün engellenmesi amaçlanıyor.

GELİŞEN İNSANİ KRİZ

Gazze’de insani durum her geçen gün daha da derinleşiyor. İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasının ardından 2 Mart’tan itibaren Gazze Şeridi’ne insani yardımları durdurdu. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucunda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi’nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapı ve hastanelerin hedef alındığı bu saldırılar, bölgede insani bir felakete yol açıyor. Su ve elektrik tedarikinin durması, sınır kapılarının kapalı tutulması gibi etkenler, Gazze’deki Filistinlilerin yaşam şartlarını daha da zorlaştırıyor. 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılar sonucunda 52 bin 418 kişi hayatını kaybetti, 118 bin 91 kişi yaralandı.