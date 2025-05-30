ABD Ve Japonya Ticaret Görüşmesi Yapıldı

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Japonya Ekonomik Canlanma Bakanı Ryosei Akazawa ile bir araya geldi. Hazine Bakanlığı, Bessent ve Lutnick’in Akazawa ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

İLETİŞİM ÜZERİNE VURGU

Açıklamaya göre, Hazine Bakanı Bessent, adil ve karşılıklılık esasına dayalı ticaret konusundaki iletişim için Akazawa’ya teşekkür etti. Bessent, tarifeler ve tarife dışı önlemlerin ele alınmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, yatırımın artırılması ve ekonomik güvenlik ile ortak kaygı duyulan diğer konuları ele almak için birlikte çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bessent, ABD ile Japonya arasındaki güçlü ikili ilişkileri bir kez daha teyit etti ve iki ülke arasında birçok ekonomik konuda devam eden çalışma düzeyindeki görüşmelere dikkat çekti.