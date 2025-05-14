ABD Ve Katar Anlaşmaları Güçlendi

ABD BAŞKANI TRUMP’IN KATAR ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Havayolları’nın Boeing’den 200 milyar dolarlık uçak siparişi verdiğini duyurdu. Trump, Orta Doğu turunun ikinci durağı olan Katar’ın başkenti Doha’da ikili temaslarına devam ediyor. Trump ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani arasındaki görüşmelerin ardından, iki ülke arasında birçok önemli anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar arasında yer alan Katar Havayolları’nın Boeing’den yaptığı 200 milyar dolarlık uçak siparişi, Boeing’in tarihindeki en yüksek sipariş olarak kayıtlara geçti.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ VE İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLİYOR

İki ülke arasında savunma iş birliğini artırmak amacıyla bir savunma iş birliği niyet mektubu ile MQ-90 insansız hava araçlarının satışına dair teklif ve kabul mektubu imzalandı. Trump ve Al Thani, ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik iş birliği ortak bildirgesine de imza attı.

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ BİR DÖNEM

İmza töreninin ardından açıklama yapan Al Thani, “Başkan ile birkaç saat süren harika bir toplantı gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizle ilgili birçok konuyu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdik. Bu anlaşmalarla Katar ve ABD arasındaki ilişkilerimiz yeni bir düzeye taşındı. Sayın Başkan’a bu tarihi ziyaret için teşekkür ediyorum” dedi. Trump ise, “Bugün burada dostum Emir Al Thani ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İran, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel istikrar konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Ticaret alanında da önemli bir adım attık. Boeing tarihinin en büyük uçak siparişi anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın toplam değeri 200 milyar doları aşıyor. Bu bir rekor. Bu dostluk ve stratejik iş birliği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Trump, Orta Doğu’daki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Biz ABD olarak her zaman Katar’ın ve bölgedeki dostlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.