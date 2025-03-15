ABD ve Rusya Arasında Ateşkes Görüşmeleri

G7 DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI SONUCU DEĞERLENDİRİLMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kanada’da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna’da devam eden ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi veren Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirtti. Rubio, “Geri dönmesi gerek ve bu hafta sonu toplanacağız diye umuyorum. Rusya’nın tutumunu yakından inceleyeceğiz ve ardından Başkan, atılacak sonraki adımları belirleyecek” dedi.

ATEŞKES İÇİN TEMKİNLİ İYİMSESLİK

Rubio, savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması konusunda birkaç adım daha atıldığını düşündüğünü ifade etti. “Bu savaşı sona erdirme ve barışı sağlama yolunda birkaç adım daha ilerlediğimizi hissediyoruz ancak bu uzun bir yolculuk. Birçok adımdan oluşan bir yolculuk. Yine de pozitif ivme kazandığımızı düşünüyorum. Elbette Rusya ve diğerlerinin ne yapmaya istekli olduğunu göreceğiz” şeklinde konuştu. Müzakerelerde öncelikli olarak ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Rubio, “Devam eden bir savaşın ortasında kalıcı barış ve müzakere konusunda müzakere yapmanın çok zor olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden öncelikle çatışmayı azaltmaya çalışmalıyız ki sürecin ikinci aşamasına geçmek mümkün olsun” şeklinde ekledi.

YAPTIRIMLAR KONUSUNDA GÖRÜŞMELER

Rubio, Rusya’nın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlara dair bir karar alınıp alınmadığına dair gelen soruda, “Avrupalıların kendi yaptırım paketleri var ve uygulamak istedikleri yeni yaptırımlar mevcut. Tabii, ABD, bir AB üyesi değil ve AB içinde oy hakkı yok. Dolayısıyla AB’nin alacağı kararları biz belirleyemeyiz. Bizden görüş istediler biz de görüş bildirdik. Ancak bu konuda karar alınmış değil” dedi.

KANADA’NIN 51. EYALLET OLMASI TARTIŞMASI

Rubio, gazetecilerin Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiğine dair tartışmalar hakkında yönelttikleri bir soruya, “Evet, ciddi” yanıtını verdi. Kanada hükümetinin bu konudaki düşüncelerini net bir şekilde ifade ettiğini belirten Rubio, “Başkan Trump da ekonomik açıdan bakıldığında, Kanada’nın ABD’ye katılmasının daha iyi olacağını belirtti” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca ABD’nin gümrük vergileri politikası konusunda sıfırlama yoluna gittiğini ve bunun düşmanca bir tutum olmadığını sözlerine ekledi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME İHTİMALİ

Rubio, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki olası bir görüşmeye de değindi. “Başkan bir noktada kendisiyle görüşecek, bu görüşme olacak. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Şu anda böyle bir plan olduğunu sanmıyorum” diyen Rubio, iki ülkenin liderlerinin dünya güvenliği ve refahı için iletişim kurmalarının önemli olduğunu belirtti.

KANADA BAŞBAKANI’NDAN TEPKİ

Kanada’nın yeni Başbakanı Mark Carney, Rubio’nun “51. eyalet” açıklamalarına cevap verdi. Carney, Rubio’nun sözlerinin “çılgınca” olduğunu savundu ve “Biz asla, hiçbir şekilde veya biçimde ABD’nin bir parçası olmayacağız” dedi.