ABD Ve Rusya Arasındaki Yeni Politika Dönemi

RUSYA-UKRAYNA İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üzerinden üç yıl geçtikten sonra, ABD ve müttefikleri Moskova yönetimini uluslararası hukuku ihlal eden bir dışlanmış parya olarak değerlendirmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, bu yaklaşımı değiştiriyor. Moskova ile ilişkileri yeniden kurma çabaları içinde, Rusya’yı bir saldırgan olarak nitelendirmiyor ve Ukrayna’yı savaşın mağduru olarak tanımlamaktan kaçınıyor. Geçen Cuma günü Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışmalı toplantı, bu yeni yaklaşımın açık bir yansıması oldu. Bazı analistler bu durumu, 1990’lardan beri var olan “liberal dünya düzeninin” sona erdiği şeklinde yorumluyor.

LİBERAL DÜZENİN TEMELLERİ

“Liberal dünya düzeni” terimi, taahhütler, ilkeler ve normlar üzerine kurulu bir uluslararası ilişkiler sistemini ifade ediyor. Bu düzenin temeli, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM), ayrıca BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi gibi kurumlarla destekleniyor. Liberal dünya düzeni, serbest ticaret gibi değerleri temsil ediyor ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarla pekiştiriliyor. Bu düzenin ideolojik temeli, Batı tarzı liberal demokrasinin en iyi yönetim biçimi olduğu inancına dayanıyor. Uluslararası hukuk ihlalleri BM Genel Kurulu’nun kararları ya da Uluslararası Adalet Divanı’nın hükümleriyle resmiyet kazanabiliyor. BM Güvenlik Konseyi ise ekonomik yaptırımlar uygulama yetkisine sahipken, bazı aşırı durumlarda askeri müdahaleyi onaylayabiliyor. Ancak pratikte, bu tür müdahale ve yaptırımlar çoğu zaman BM onayı olmadan yapılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007’de Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Güç kullanımının yalnızca BM tarafından onaylanması halinde meşru sayılabileceğini” ifade etmiş ve NATO ya da AB’nin BM’nin yerini almaması gerektiğinin altını çizmişti. 2023’te Polonya’nın başkenti Varşova’da konuşan dönemin ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna’daki savaşı, “kurallara dayalı bir düzenle kaba güce dayalı düzen arasında büyük bir özgürlük savaşı” olarak tanımladı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali, yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmiyor, aynı zamanda küresel işleyişe de meydan okuyor. Batı’nın bakış açısına göre, Rusya’nın saldırganlığı Soğuk Savaş’tan bu yana kurallara dayalı düzenin en belirgin ihlalini temsil ediyor.

Princeton Üniversitesi’nden siyaset ve uluslararası ilişkiler profesörü G. John Ikenberry, bu savaşın üç temel ilke ihlal ettiğini açıklıyor: “Güç kullanarak toprak sınırlarını değiştiremezsiniz. Sivillere karşı şiddeti savaş aracı olarak kullanamazsınız. Nükleer silah kullanma tehdidinde bulunamazsınız.” Ikenberry, Putin’in ilk iki ilkeyi ihlal ettiğini ve üçüncü ilkeyi tehdit olarak gündeme getirdiğini vurguluyor. “Bu, kurallara dayalı düzen için gerçek bir krizdir” diyor Ikenberry. Bununla birlikte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın yaklaşımının uluslararası hukuku ve BM organlarını hiçe saydığı şeklinde eleştirilerde bulunuyor.

Washington’un İsrail-Filistin çatışmasındaki tutumu, liberal dünya düzeninin büyük testlerinden biri haline geldi. Birçok ülke Biden yönetimini, İsrail’e sağlanan askeri destek nedeniyle sert bir dille eleştirdi ve ABD’yi Filistinlilerin ölümü konusunda kayıtsız kalmakla suçladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Washington Post’a verdiği röportajda, “Bu çok açık bir şekilde bir çifte standart ve hatta bir tür ırkçılık” ifadesini kullandı. Ikenberry, liberal dünya düzeninin ABD’ye, ABD dolarına ve ABD ekonomisine bağımlı olduğuna dikkat çekiyor. ABD’nin “liberal hegemonyası” ile bağlantılı bir yapı olduğunu belirtiyor.

Geleneksel olarak, mevcut uluslararası düzeni değiştirmek isteyen ülkeler “revizyonist güçler” olarak tanımlanıyor. Uzun yıllardır ABD’li politikacılar ve analistler, Çin ve Rusya’yı bu kapsamda değerlendiriyor. Ancak Ikenberry, son dönemde ABD’nin kendisinin “dünyanın en büyük revizyonist gücü” haline geldiğini söylüyor. Trump yönetiminin ise ticaret ve ittifaklardan demokratik dayanışma ile insan hakları korumalarına kadar liberal dünya düzeninin birçok yönünü ortadan kaldırmaya çalıştığını ifade ediyor. Trump, “Yönetimim, geçmiş yönetimin ve açıkçası geçmişin dış politika başarısızlıklarından kesin bir kopuş yaşıyor” diyor.

KAMUOYLUNDAKİ POPÜLERLİK

Trump’ın Rusya ile yakınlaşma hamlesi, ABD kamuoyunda pek ilgi görmüyor. Yapılan bir ankete göre, Amerikalılar Trump’ın en çok göç politikalarını destekliyor olsa da, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Filistin çatışmasındaki tutumunu en az destekledikleri politika olarak görüyor. Araştırmalara göre, Amerikalıların üçte ikisi Ukrayna’yı müttefikleri olarak görüyor ve neredeyse yarısı Zelenskiy hakkında olumlu düşünüyor. Oxford Üniversitesi’nde Rusya ve Avrasya çalışmaları alanında araştırma görevli Dr. Julie Newton, “Şubat 2025 itibarıyla, artık kurallara dayalı düzeni tehdit eden ülke ABD’dir” diyor. Newton, Trump’ın tutumunu, Avrupa’daki aşırı sağcı partilere verdiği destekle ilişkilendiriyor.

24 Şubat’ta Ukrayna işgalinin üçüncü yıl dönümünde, ABD BM Genel Kurulu’nda Rusya’nın saldırganlığını kınayan bir karara karşı oy kullandı ve daha yumuşak bir açıklama önerdi. Trump, Washington ile Moskova arasındaki ekonomik bağları tekrar tesis etmek için Putin ile görüşmeler yaptığını bildirdi. Dr. Newton, “Trump’ın diplomatik devrimi, Helsinki Şartı’nın ilkelerini yerle bir ediyor ve ABD’yi müttefiklerinin gözünde bir rakip konumuna getiriyor” diyor.

HELSİNKİ ANLAŞMASI VE SÜREÇLER

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Rusya uzmanı Sergey Radchenko, “Trump, Putin gibi düşünüyor, 19. yüzyılın emperyalistleri gibi” şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor. Radchenko, Avrupa’nın önemli ekonomik güç ve finansal araçlara sahip olduğunu belirterek, “Trump, Putin ile diyaloğunu ne kadar ileri götürürse götürsün, Avrupa ülkelerinin eş zamanlı olarak Rusya ile ilişkileri normalleştirmesi zor görünüyor” diyor. Atlantik Konseyi’nden Shelby Magid ise, “liberal dünya düzeninin sonunu” ilan etmek için henüz çok erken olduğunu belirtiyor. Yaptırımların hâlâ devam ettiğini vurgulayan Magid, “Sonuçta, dünya düzeni üzerindeki kalıcı etki, savaşın nasıl sona ereceği ile belirlenecek” diyor.