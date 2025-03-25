ABD ve Rusya Karadeniz Güvenliğinde Anlaştı

Anlaşmanın İçeriği

Beyaz Saray, Rusya ile Ukrayna’nın Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğini sağlama konusunda bir mutabakat sağladığını duyurdu. Bunun yanı sıra, ABD’nin Rusya’nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olacağı bildirildi. Suudi Arabistan’da düzenlenen görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya ve Ukrayna heyetleri ile 23-25 Mart tarihleri arasında Riyad’da çeşitli teknik düzeyde müzakereler yaptığı hatırlatıldı.

Karadeniz’de Güvenli Seyrüsefer

Açıklamada, “Rusya ve Ukrayna Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı” denildi. Karadeniz’de güvenli seyrüseferin temin edilmesi, askeri güç kullanımının sona erdirilmesi ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının engellenmesi yönünde anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Bu adımların, Karadeniz’in uluslararası ticaret ve enerji taşımacılığı açısından güvenli bir koridor olmasını amaçladığı vurgulandı.

ABD’nin Rolü ve Destekleri

ABD, Rusya’nın tarım ve gübre ihracatına ilişkin dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanması amacıyla destek vereceğini açıkladı. Açıklamada, bu ürünlerin uluslararası dolaşımının kolaylaştırılması için deniz sigortası maliyetlerinin azaltılması ve liman ile ödeme sistemleri üzerinde geliştirmeler yapılacağı aktarıldı. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna’nın enerji altyapılarına yönelik saldırıların yasaklanmasına dair anlaşmanın uygulanmasına yönelik önlemlerin de alınacağı belirtildi. Her iki ülkenin de süreçte üçüncü ülkelerin katkılarına olumlu yaklaşacağı ifade edildi.

Ukrayna ile Yapılan Görüşmeler

Ukrayna heyeti ile gerçekleştirilen müzakerelerde savaş esirlerinin takası, sivil tutukluların serbest bırakılması ve zorla yerinden edilen Ukraynalı çocukların geri dönüşü konuları üzerinde önemli ilerlemeler kaydedildiği ifade edildi. ABD’nin bu konulara çözüm sağlamak amacıyla Ukrayna’ya destek vermeye kararlı olduğu vurgulandı. Ayrıca, ABD heyetinin müzakerelerde her iki tarafa da ABD Başkanı Donald Trump’ın “ölümlerin durdurulmasının kalıcı bir barışın tesisi için temel bir gereklilik olduğu” yönündeki görüşlerini yinelediği belirtildi. ABD’nin, Riyad’da elde edilen anlaşmalar doğrultusunda barışçıl çözüm için müzakerelere kolaylaştırıcı rolünü devam ettireceği ifade edildi.