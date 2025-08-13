ABD Ve Rusya Liderleri Görüştü

GÖRÜŞMELERDE YOĞUN İLGİ VE ÇALIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki planlanan tarihi görüşme için başkentlerde hararetli bir çalışma dönemi başlıyor. Bu önemli görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa’nın önde gelen liderleri, Trump ile bir video konferans düzenledi. Konferansa Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katıldı. Toplantının ardından Zelenskiy ve Merz bir basın toplantısı gerçekleştirerek, görüşmede ele alınan konuları aktardı.

ALMANYA BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Almanya Başbakanı Merz, video konferansta Alaska zirvesinin detaylarının tartışıldığını dile getirdi. Zelenskiy, toplantının içeriğinde Putin’in “barış istemediği” görüşünü paylaştığını belirtti. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’in müzakerelerde savaşı sona erdirmeye yanaşmamasının “çok ağır sonuçlar” doğurabileceğini vurguladı. Trump ayrıca, Zelenskiy’nin de katılımıyla daha ümit verici bir üçlü görüşme yapabileceklerini ifade etti. 15 Ağustos’ta durumu değerlendireceklerini belirten Trump, Avrupa ülkelerinin toplantının gündemini belirlemek için çaba gösterdiğini kaydetti.

GÜVENLİK VE BARış MÜZAKERELERİ ÜZERİNE

Zirvede Merz, Avrupa ve Ukrayna’nın güvenlik çıkarlarının korunması gerektiğine dikkat çekti ve bu konunun Trump ile de ele alındığını belirtti. Avrupalı liderler, Ukrayna’nın barış müzakerelerine dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. Macron, sınırlarla ilgili her türlü kararın ancak Zelenskiy ile müzakere edilmesi gerektiği konusunda “çok net” olduklarını aktardı. Merz, öncelikli olarak bir ateşkes anlaşması sağlanmasının beklentileri olduğunu, bunun ardından uzun vadeli barış sağlamak için başka anlaşmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

RUSYA’YA BASKI YAPILMALI

Almanya Başbakanı, Rusya’nın Ukrayna’daki toprak iddialarının yasal olarak tanınmasına “izin verilemeyeceğini” yineledi. Merz, sağlam güvenlik garantilerinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Ukrayna’nın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Rusya’dan barışa yönelik bir adım gelmezse, Avrupa ve ABD’nin Putin’e daha fazla baskı uygulamak zorunda kalacağını belirtti. İngiltere Başbakanı Starmer, Cuma günü yapılacak görüşmenin ardından yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

ZELENSKIY’İN MESAJLARI VE AVRUPALI LİDERLERİN AÇIKLAMALARI

Zelenskiy, video konferansa katılarak dünya liderlerinin Ukrayna’da barış için birleştiğini aktardı. “Ukrayna ile ilgili her şeyin Ukrayna ile müzakere edilmesi gerekiyor; biz de bu görüşmenin bir parçası olmalıyız” dedi. Ayrıca, “Trump bugün bizi destekledi” ifadelerini kullandı ve ABD’nin bu desteği sürdürmeye niyetli olduğunu ekledi. Zelenskiy, “Putin blöf yapıyor, cephe hattını zorlamaya çalışıyor” diyerek, Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını işgal edebileceği imajı vermeye çalıştığını savundu.

AVRUPALI LİDERLERDEN ÇAĞRI

12 Ağustos’ta zirveye dair yapılan çağrıda, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ilkesine saygı gösterilmesi ve uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceği gerektiği vurgulandı. Bu çağrı, 27 AB üyesinden 26’si tarafından imzalandı; sadece Macaristan Başbakanı Viktor Orban imza vermekten kaçındı. Orban, sosyal medya üzerinden AB ülkesi liderlerine “tribünden talimat vermemeleri” çağrısı yaptı ve AB’nin Rusya ile kendi zirvesini düzenlemesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklama, özellikle Rusya ile sınırı olan ülkelerdeki kaygıların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılırken, Baltık ülkeleri zorunlu askerliği geri getirdi, Polonya ise Rusya sınırına büyük bir bariyer inşa etmek için yatırımlara başladı. Donald Trump, olası bir barış anlaşmasının “bazı toprak takasları” da içermesi gerektiğini belirtti ve Rusya’nın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.