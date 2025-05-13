Abd Ve Suudi Arabistan Arasında Büyük Anlaşma

ABD-SUUDİ ARABİSTAN SILAH SATIŞ ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun başlangıç noktası olan Suudi Arabistan’da, ABD ve Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık tarihin en büyük silah ve savunma hizmeti satış anlaşması imzaladı. Trump, gerçekleştirilen görüşmelerde Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geliyor ve iki ülkenin askeri işbirliği dahil birçok alandaki anlaşmalarının imza törenine katılıyor. İmzalar, Riyad’daki Kraliyet Sarayı’nda atıldı.

ASKERİ ANLAŞMALARIN DETAYLARI

İki ülke arasında imzalanan askeri anlaşmalar, “Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin modern savunma yetenekleriyle kabiliyetlerinin geliştirilmesi”, “Ulusal Muhafızlar’a yönelik kara ve hava sistemleri için mühimmat eğitimi, destek hizmetleri ve bakım hizmetleri ile parça temini” ve “Sağlık kapasitelerinin geliştirilmesi” gibi konuları içeriyor. Ayrıca stratejik ekonomik ortaklık, enerji iş birliği ve madencilik alanında da çeşitli anlaşmalar yapıldı. Gümrük idareleri, adli alan ve sağlık araştırmaları konularında da olumlu adımlar atıldığı bildirildi.

600 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TAHAHHÜDÜ

Beyaz Saray, Suudi Arabistan’ın ABD’ye 600 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Anlaşmalar, iki ülke arasında nesiller boyu sürecek ekonomik bağların kurulmasını hedefliyor ve her iki ülke için tarihi bir dönüm noktası olduğu kaydediliyor. Açıklamada, “Bu anlaşmalar, ABD ile Suudi Arabistan arasında yeni bir altın çağ ortaklığını temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.

STRATEJİK GÜVENLİK HEDEFLERİ

142 milyar dolarlık paket çerçevesinde Suudi Arabistan’a, bir düzineden fazla ABD savunma şirketinden ileri düzey savaş ekipmanları ve hizmetleri sağlanacak. Bu satışlar, “Hava kuvvetlerinin geliştirilmesi”, “Hava ve füze savunması”, “Deniz ve kıyı güvenliği”, “Sınır güvenliği ve kara kuvvetlerinin modernizasyonu” ile “Bilgi ve iletişim sistemlerinin iyileştirilmesi” gibi önemli başlıkları kapsıyor. Ayrıca, Suudi Arabistan ordusunun kapasitesini artırmaya yönelik geniş kapsamlı eğitim ve destek programları ile askeri akademilerin ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi de planlanıyor.