ABD Ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması İmzalandı

ABD HÜKÜMETİNDEN TARİHİ ANLAŞMA AÇIKLAMASI

ABD hükümeti, Ukrayna ile Değerli Madenler Anlaşması’nın imzalandığını duyurdu. Anlaşmayı “tarihi” olarak tanımlayan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “Bu anlaşma Rusya’ya Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna’yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı. Uzun süredir beklenen Değerli Madenler Anlaşması’nda sona gelindiği belirtilirken, anlaşmanın Washington’da Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko tarafından imzalandığı açıklandı.

İKİ ÜLKENİN İŞBİRLİĞİ

Açıklamada, anlaşmanın her iki ülke için de faydalı olacağı vurgulandı. “Rusya’nın işgalinden bu yana ABD halkının Ukrayna’nın savunmasına sağladığı önemli mali desteğin tanınması amacıyla kurulan bu ekonomik ortaklık, iki ülkenin işbirliği içinde çalışmasını ve birlikte yatırım yapmasını mümkün kılarak, ortak varlıklarımızın, yeteneklerimizin ve kapasitemizin Ukrayna’nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmasını sağlayacak” denildi.

BARİŞ İÇİN ÇABALAR SÜRECEK

Scott Bessent, anlaşmanın imzalanmasına yönelik çabaları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederek, “Başkan Trump’ın kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde tarihi ekonomik ortaklık anlaşmasını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. Bessent, “ABD bu acımasız ve anlamsız savaşın sona erdirilmesine yardımcı olmaya kararlıdır” diyerek, Rusya’nın savaş makinesini finanse eden devletlerin Ukrayna’nın yeniden inşasından faydalanmasına izin verilmeyeceğini de belirtti.

KÜRESEL YATIRIMLARIN ÇEKİLECEĞİ VURGUSU

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko, ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu’nun kurulmasına yönelik anlaşmayı imzalayarak, “Ülkemize küresel yatırımları çekecek fonu ABD ile birlikte kuruyoruz” şeklinde konuştu. Anlaşmanın iki ülkenin de çıkarlarına hizmet edeceğini belirten Svyrydenko, “Bu anlaşma Ukrayna ve ABD’nin başarısını garanti altına alabilecek nitelikte” dedi. ABD ve Ukrayna, 18 Nisan’da maden kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu belgede tarafların, 26 Nisan’a kadar görüşmeleri tamamlayarak anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalamayı hedeflediği ifade edildi. Ukrayna hükümet kaynakları, sürecin son aşamalarına gelindiğini ve Svyrydenko’nun anlaşmayı imzalamak üzere ABD’ye geldiğini aktardı.