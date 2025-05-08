ABD Ve Ukrayna Ekonomik Ortaklık Anlaşması

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Ukrayna ile nadir maden anlaşmasını tamamladıklarını” duyurdu. Trump, “Ukrayna az önce anlaşmayı imzaladı. Yakında Zelenskiy ile konuşacağım” ifadelerini kullandı. ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan yeni bir “ekonomik ortaklık” anlaşmasını imzaladıklarını açıkladı.

YENİ YATIRIM FONU KURULUYOR

Bu ekonomik ortaklık anlaşması, “ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu”nun kurulmasını öngörüyor. İki ülke arasında imzalanan bu anlaşma, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri ve finansal desteğin bir parçası olarak, ABD’ye Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sunacak. Trump, bu anlaşmanın Kiev için bir “güvenlik garantisi” olacağı ve Rusya’nın “engellenmesine” yardımcı olabileceğini de belirtmişti. Ayrıntıların gelmesi bekleniyor.