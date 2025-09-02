Abd, Venezuela’yı Füzelerle Tehdit Ediyor

VENEZUELA’DA ABD’NİN ASKERİ TEHDİDİ

ABD’nin Karayipler’e gönderdiği nükleer denizaltı ve destroyerlerden oluşan savaş filosu Venezuela yönetimini tehdit ediyor ve bu konuda uluslararası topluma uyarılarını sürdürmeye devam ediyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünyanın çeşitli yerlerinden gazetecilerin katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Nadir bir şekilde dünya basını önüne çıkan Maduro, Washington’un Karayip sularındaki savaş gemilerini “Güney Amerika’da son bir asırda görülen en büyük tehdit” olarak tanımladı ve “bu tehdide boyun eğmeyeceklerini” vurguladı.

VENEZUELA’NIN ASKERİ HAZIRLIKLARI

Devlet Başkanı Maduro, uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle internet üzerinden düzenlediği toplantıda, “bin 200 güdümlü füze taşıyan sekiz ABD savaş gemisinin ülkesini hedef aldığını” tekrar ifade ederek bunu “abartılı, haksız, ahlaksız ve kesinlikle suç niteliğinde, kanlı bir tehdit” olarak nitelendirdi. Ayrıca, geçen hafta belirttiği “Venezuela’nın işgal edilmesinin mümkün olmadığı” görüşünü yineleyerek, denizdeki askeri yığınakla hedefin “rejim değişikliğine yönelik” olduğunu dile getirdi.

ABD’NİN SAVUNMA STRATEJİSİ

Venezuela Devlet Başkanı, yaşanan gerilimden “savaş lordu” olarak tanımladığı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu sorumlu tutarak, “Rubio askeri tehdit yoluyla rejim değişikliği istiyor. Bunun için Trump soyadını kanla lekelemeye hazır” ifadelerini kullandı. Chavezci lider, ABD’nin “uluslararası uyuşturucu karteli lideri” yönündeki iddialarını da reddetti. Maduro, “Venezuela uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede rekor başarı sahibi” şeklinde konuştu.

ABD’NİN ASKERİ GÜCÜ VE SORUŞTURMA

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro ile ilk başkanlık döneminde yarım kalan meseleye yeniden döndü ve bu kez Maduro’yu “Cartel de los Soles” adlı uyuşturucu çetesinin lideri olarak suçlamaya başladı. ABD yönetimi, geçen ay alınan kararın ardından hızlı bir şekilde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Venezuela kıyılarına yedi savaş gemisi ve 4.400 asker gönderdi. Venezuela bunlara karşılık olarak 4,5 milyon yedeği askere çağırarak yanıt verdi.

MADURO’YA KONULAN ÖDÜL MİKTARI ARTIYOR

ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu “Cartel de los Soles” adlı bir uyuşturucu örgütünü yönetmekle suçluyor. Venezuela hükümeti ise bölgede yürütülen uyuşturucuyla mücadelede önemli başarılar sağlandığını, birçok küçük uçağın imha edildiğini ve suç çetelerinin etkisinin azaltıldığını savunuyor. Venezuela yönetimi, 2024 seçimlerinde Maduro’nun iktidarını korumak amacıyla “narko-terör” suçlamalarının ABD tarafından doldurulduğunu iddia ediyor. Washington, Devlet Başkanı Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler sağlayan kişilere ödül miktarını iki katına çıkararak 50 milyon dolar olarak belirledi.

ABD’NİN ASKERİ HAREKETLERİ ÜZERİNE GÖZLER

ABD’nin gerçekleştirdiği askeri hareketin gerçekten uyuşturuku kaçakçılığına odaklanıp odaklanmadığı belirsizliğini koruyor. Axios haber sitesine konuşan ABD’li yetkililere göre, bölgeye gönderilen askeri güç, sıradan bir uyuşturucuyla mücadele operasyonunun ötesinde bir anlam taşıyor. Maduro’nun liderliğindeki hiyerarşik organizasyon iddiası ise pek fazla destek bulmuyor.

RUBIO VE VENEZUELA MUHALEFETİ

Trump’ın Venezuela politikasında önemli rol oynayan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Maduro rejiminin Küba istihbaratı tarafından desteklendiğini belirtiyor. Rubio, Maduro’nun ya gönüllü olarak iktidarı bırakacağını ya da askeri yetkililerin ödül ya da ABD ile ilişkileri normalleştirme umuduyla onu görevden alacağını öngörüyor. Venezuela muhalefeti de bu planı destekliyor. Yüzde 172’ye ulaşan enflasyonla birlikte toplumun ekonomik sıkıntıları, halkın yaşadığı hoşnutsuzluğu artırıyor. Bu ortamda, devlet televizyonu ülke genelinde Maduro’ya destek eylemlerini yayınlamaya devam ediyor. Gözler şimdi, Rubio’nun başlattığı Meksika ve Ekvador ziyaretine çevrilmiş durumda.