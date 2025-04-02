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ABD Vergi Tarifeleri Küresel Ticaret Savaşını Genişletiyor

KÜRESEL TİCARET SAVAŞINDA YENİ GELİŞMELER

Küresel ticaret savaşı, ABD’nin uygulamaya koyacağı vergi tarifeleriyle yeni bir boyut kazanıyor. Küresel ekonomilerin dikkatle izlediği bu son durum, IMF tarafından yapılan açıklamalarla da gündeme geliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, “Ne kadar erken daha fazla netlik olursa o kadar iyi; çünkü araştırmamız gösteriyor ki belirsizlik ne kadar uzun sürerse, büyümeyi o kadar olumsuz etkileyebilir” diyerek belirsizliğin büyüme üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Fon, mevcut veriler ışığında tüketici ve yatırımcı güveninin zayıfladığına işaret ediyor ve bunun büyüme beklentilerini etkilediğini vurguluyor.

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