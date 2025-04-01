ABD, Vize Başvurularında Sosyal Medyayı İnceleyecek

VİZE BAŞVURULARINDA SOSYAL MEDYA TARAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, vize başvurularında bulunanların sosyal medya hesaplarının incelenmesi yönünde talimat verdiği iddiaları gündeme geldi. New York Times’a bilgi veren yetkililere göre, bu talimatın 25 Mart’ta gönderildiği öne sürülüyor. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Rubio’nun ABD’nin dış temsilciliklerindeki çalışanların, öğrenci ve diğer vize başvuruları esnasında ABD ve İsrail’i eleştiren kişiler hakkında sosyal medya içeriklerini taramaları talimatı verdiğini belirtiyor.

SOSYAL MEDYA TARAMALARININ AMACI

Söz konusu talimatta özellikle, 7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başlamasından sonraki dönemdeki öğrenci ve değişim vizelerine vurgu yapıldığı bildiriliyor. Haberde, sosyal medya taramalarının temel amaçlarından birinin, Filistinlilere sempati duyduğunu ifade eden öğrencilerin başvurularını reddetmek olduğu düşünülüyor. Bu tür ifadelerin, yabancı vatandaşların ABD vizesi alabilme şanslarını tehlikeye atmamak için birçok bireyi oto sansüre yöneltebileceği aktarılıyor.

ÖĞRENCİLERİN VE AKADEMİSYENLERİN DURUMU

Columbia Üniversitesinden Filistinli aktivist Mahmud Halil’in, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin’e destek veren öğrencilere yönelik tutuklamalarını yeniden gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Rubio, anayasadaki ifade özgürlüğüne rağmen gözaltıları savunarak 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti. Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmak üzere giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı ve Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı.