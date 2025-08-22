ABD Vize Sahipleri Sürekli İnceleniyor

Haberler

ABD’DE VİZE İHLALLERİ DETAYLI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

ABD’de, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin göçmenlik kurallarını ihlal edip etmediği inceleniyor. Dışişleri Bakanlığı, vize sahiplerinin, vize verilirken sonrasında ortaya çıkabilecek ihlallere dair tüm bilgilerin göz önünde bulundurulduğunu ve bu kişilerin ‘sürekli incelemeye’ tabi tutulduğunu belirtiyor.

OLASI İHLALLER VİZE İPTALİNE YOL AÇABİLİYOR

Elde edilen bilgilere göre, 55 milyondan fazla vize sahibinin göçmenlik kurallarını ihlal etmesi durumunda, bu vizelerin iptal edilmesi ve kişilerin sınır dışı edilmesi mümkün olabiliyor. İhlal sayılan durumlar arasında, ‘vize süresinden uzun süre ABD’de kalma, suç işleme, kamu güvenliğini tehdit etme, terör faaliyetlerinde bulunma veya terörist organizasyonlara destek verme’ gibi konular yer alıyor.

Garbis Özatay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi foto muhabiri Garbis Özatay, Kadıköy'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı.
Murat Özdemir, Türk İş İnsanı

Murat Özdemir, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmesinin ardından dikkatleri üzerine çekti. İnternette en çok aranan sorular arasında kimliği ve yaşı yer alıyor.

