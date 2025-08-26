Abd Vize Ücretleri Artacak: 1 Ekim’de Yürürlükte

VİZELERDEKİ MALİYET ARTIŞI

ABD’nin uygulamaya soktuğu “Visa Integrity Fee” ile özellikle turist vizelerinin maliyetlerinde ciddi bir artış yaşandı. Önceden 185 dolar olan B1/B2 vizelerinin fiyatı, ek ücretle birlikte 435 dolara çıktı. Bu durum, başvuru süreçlerinde yüzde 135 oranında bir maliyet artışı anlamına geliyor. Öğrenci vizeleri (F, J, M) ve çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) de bu ek ücretten nasibini alacak. Vize Muafiyet Programı (ESTA) kapsamındaki yolcular bu ek ücretten muaf tutularak işlem yapılacak. Ancak, ESTA başvuru ücretine de artış getirildi ve bu nedenle vize almadan ABD’ye seyahat eden yolcular da ek maliyetlerle karşılaşacak.

ÜCRETLERİN İADESİ İMKÂNI

ABD yasaları, teoride vize ücretlerinin iade edilmesine olanak sağlıyor. Ancak vizelerin uzun süreli geçerliliği ve uygulamanın detaylarındaki belirsizlik yüzünden, çoğu başvuru sahibinin gerçekte geri ödeme almasının zor olabileceği ifade ediliyor.

EKONOMİYE İLİŞKİN ENDİŞELER

Kongre Bütçe Ofisi, yeni ek ücretlerle yıllık 2,7 milyar dolarlık gelir beklentisinde bulunuyor. Bununla birlikte, turizm sektöründeki temsilciler, artan maliyetlerin ABD’ye olan ilgiyi azaltarak 29 milyar dolara kadar kayba yol açabileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Özellikle, 2026 FIFA Dünya Kupası ile 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde bu uygulamanın uluslararası katılımı olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.

İLK DEFA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENİYOR

Uygulama henüz başlamadan ABD’ye gelen yabancı turist sayısında yüzde 6’lık bir düşüş yaşandığı bildiriliyor. Bazı ülkelerde ise rezervasyonların yüzde 40-60 oranında azaldığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumu vize ücretlerindeki artışla birlikte daha da derinleşebileceğini vurguluyor.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN PAHALI VİZELERDEN BİRİ

Yeni düzenleme ile ABD vizeleri, dünya genelinde en pahalı vizelerden biri haline geldi. Bu durumun, özellikle büyük turizm hedefleri olan Çin gibi ülkelerle rekabette ABD’nin elini zayıflatacağı değerlendiriliyor.

ABD’NİN CAZİBESİ RİSK ALTINDA

ABD’nin vize ücretlerindeki büyük artış, hem turizm hem de eğitim ve iş gücü hareketliliğini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, maliyetlerin yükselmesinin ABD’nin küresel çekiciliğini etkileyip azaltacağı konusunda hemfikir.