Abd Vizelerine Kısıtlama Getirildi

ABD’DEN BREZİLYA’YA VİZE KISITLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Brezilya hükümetine bağlı bazı yetkililerin vizelerine kısıtlama getirdiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, “Brezilya Sağlık Bakanlığı Sekreteri Mozart Julio Tabosa Sales ile eski Brezilya hükümeti yetkilisi Alberto Kleiman’ın ABD vizeleri iptal edildi” dedi.

BREZİLYA’YLA İLİŞKİLERDE TANSİYON

Brezilya Sağlık Bakanı Alexandre Padilha, vizelerin iptaliyle ilgili olarak, “ABD’nin baskılarına boyun eğmeyeceğiz” ifadesini kullandı. Padilha, ülkenin egemenliği ve sağlık sisteminin pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

DİĞER ÜLKELERE DE KISITLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, aynı gün içerisinde Afrika ülkeleri, Küba ve Grenada hükümet yetkililerine de benzer vize kısıtlamaları uygulandığını duyurdu.

Akenerji, 592 Milyon TL FAVÖK Duyurdu

Akenerji, 2023'ün ilk yarısında 9,6 milyar TL satış geliri ve 592 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirket, elektrik sektöründeki zorluklara rağmen üretimini yüzde 9,5 artırdı.
Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Başkan Ali Koç, maçın kritik anlarında gergin anlar yaşadı.

